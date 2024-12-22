產業追蹤／智慧轉型 AI 機器人挑大梁

隨著人工智慧（AI）技術的飛速發展，全球製造業和服務業正處於數位化與自動化的深刻變革中。根據Global Information預測，AI機器人市場預計將以每年複合增長率29.9%快速擴展，從目前的155億美元增長到443億美元，顯示出企業對於提升生產效率、降低成本及改善服務品質的強烈需求。從製造業到醫療產業，AI機器人正逐漸成為推動智慧化轉型的核心動力。

在製造業中，企業應對少量多樣生產、高精度加工需求等挑戰提供了解決方案。智慧製造的核心價值在於提高生產靈活性與效率，特別是高精度加工及智能組裝領域，機器人與AI技術深度融合能有效取代人力完成複雜操作，並通過即時回饋和調整提升生產表現。這種技術融合改變傳統生產模式，引領製造業邁向「工業5.0」。

作為台灣在智慧製造技術領域先行者，工研院積極響應全球市場需求，持續在機器人技術研發上進行創新，並推出一系列針對不同產業需求的智慧機器人解決方案。這些技術不僅提升製造業的生產力，也協助企業實現生產過程的數位化轉型。

其中，工研院與歐盟指標科研計畫Horizon Europe合作開發的「高擬真仿人類雙手協作機器人」，以AI生成自動組裝程序，能夠模擬人類雙手的靈活動作，靈活組裝超過120種手工具，不僅大幅提高生產效率，還能夠降低50%的治具成本。目前已和國內手工具界的隱形冠軍英發企業合作，實際應用於產線上，幫助台灣手工具產業保持全球領先地位。

利用AI自動生成最佳工作路徑，即時補償生產過程中的變異，從而顯著提高生產靈活性與效率。工研院／提供

另一項重要技術是「HolonOS」智慧製造解決方案。此一系統利用AI自動生成最佳工作路徑，並即時補償生產過程中的變異，從而顯著提高生產靈活性與效率。HolonOS支援國內外多種機器人品牌，通過簡單的PC操作介面即可實現整個生產流程的集成管理，無須複雜的操作或編程。目前HolonOS已從工研院衍生新創公司「赫侖」，已在水五金、廚具、精品刀具、汽機車零件等多個領域投入使用，並跨足半導體與航太領域，應用範圍極廣，協助台灣製造業實現數位化升級。

提供金屬表面加工全方位解決方案，以自動產生機器人加工程式，縮短95%教點作業時程，並可運用語音控制一秒內部署產線製造流程，協助製造業快速實現虛實整合。（本報系資料庫）

精密製造產業中，特別是金屬加工產線，依賴經驗豐富的技術人員進行精密調整與教導操作，導致效率提升困難。另一項工研院開發的「RobotSmith」機器人AI產線助理，提供金屬表面加工的全方位解決方案，以自動產生機器人加工程式，縮短95%教點作業時程，並可運用語音控制1秒內部署產線製造流程，還可提前預測砂帶磨耗能達到95%以上正確率。此外，系統支援十家以上國際機器人品牌，協助製造業快速實現虛實整合。

機器人技術不僅推動製造業升級，還逐步進入服務業，為日常生活帶來便捷體驗。例如「AI智慧店員機器人」結合視覺辨識與人工智慧技術，能理解複雜的口語化命令，做出即時回饋與調整，宛如與真人交談。現在這項技術已廣泛應用於零售、護理、家庭及博物館導覽，無須寫程式，可輕鬆上手，提升用戶體驗及便利性。

以AI輔助導引手術路徑，可幫助醫師以內視鏡進行肺部微創手術時，自動生成肺葉地圖、規劃導航，快速抵達病灶位置、精準下刀，具有即時觸覺回饋、適用多科別及適應症等特色。工研院／提供

此外，AI機器人也已進入醫療領域，例如「軟性管狀醫療手術機器人系統」以AI輔助導引手術路徑，可幫助醫師以內視鏡進行肺部微創手術時，自動生成肺葉地圖、規劃導航，快速抵達病灶位置、精準下刀，具有即時觸覺回饋、適用多科別及適應症等特色。

機械臂的關節可快速組裝、機器人有精密控制的技術，且能變化出高荷重、多軸數、大範圍等型態。工研院／提供

台灣作為全球機器人技術的重鎮，未來將繼續在這一領域扮演領導角色。工研院將繼續致力於推動智慧機器人技術的研發，協助台灣在全球市場中占據有利位置，並為世界各國的製造業與服務業轉型提供重要支持。

（作者是工研院機械與機電系統研究所副所長）