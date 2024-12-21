快訊

王世堅推她當「最美財政部長」！賈永婕甜笑親口給答案了

別再把衣服往椅子掛了！隨手保持6個好習慣 家住上十年都不會髒亂

中職／李珠珢發文「Thank You起亞虎」 知情人士曝談約現況

低度利用住宅達86萬戶 內政部籲加入包租代管

中央社／ 台北21日電

為持續擴大社會住宅量能，內政部今天指出，上半年低度使用住宅達86萬戶，占全國住宅比率為9.32%，希望這類閒置住宅屋主能加入社宅包租代管行列，除了變成公益出租人，還能獲得房屋稅、地價稅及租金所得稅等稅賦減免。

內政部今天透過新聞稿指出，為滿足不同族群居住需求，社宅包租代管至今已邁入第4期計畫，持續鼓勵房東將房子提供作社會住宅使用，透過地方政府或國家住宅中心，委託具有租賃住宅服務業資格的租屋服務事業，包租代管既有民間私人住宅，做為社會住宅使用，出租給一定所得以下或住宅法所定社會經濟弱勢戶，並提供租賃管理服務。

包租代管8年8萬戶目標原預計年底達標，內政部說，日前已於11月底提前達標，未來將強化弱勢社福資源協助、精進業者服務品質等，同步提升社會住宅包租代管質量，持續協助民眾安居。

而為持續擴大社宅量能，內政部也說，依調查統計，今年上半年低度使用住宅達86萬戶，占全國住宅比率為9.32%，希望閒置住宅的屋主也能加入社宅包租代管行列，除可變成公益出租人，穩定租金收入，還能獲得「3稅減免、3費補助、3年服務」，也就是房屋稅、地價稅及租金所得稅等稅賦減免，公證費、保險費及修繕費等3費補助，還有3年業者免費管理服務。

內政部 社宅 社會住宅

延伸閱讀

新店1.62公頃公保地新增354戶社宅 議員黃心華盼提升當地生活機能

罷免連署須附身分證影本 內政部遺憾：限制罷免權

花敬群：90案約3萬戶社宅 將成首批淨零住宅

文山區興隆D2區社宅今起招租 195戶陸續釋出

相關新聞

企業生日快樂／東洋一步一腳印 研發拓展國內外版圖

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋從一家擁有傳統優良價值的本土藥廠、逐步要發展為國際型藥廠，採取一步一腳印的穩健態度，先...

陽明船隊汰舊換新 戰力升級…開闢印度-歐洲航線

陽明海運為強化全球競爭力，昨（20）日召開董事會，決議展開新世代船舶布建計畫，以取得至多13艘8,000 TEU（20呎...

企業生日快樂／東洋女總跳街舞 提升工作能量

台灣東洋總經理侯靜蘭2022年4月上任，每天積極投入工作，為讓每天的工作效能達到最高境界，經常嘗試嘗試各種方式來提升能量...

SCFI運價指數連四漲

運價指數連四漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（20）日出爐，指數上漲5.77點至2,390.17點，周漲...

企業生日快樂／東洋 躍居抗生素急先鋒

2024年12月2日，台灣東洋宣布，自主開發的抗生素新藥Polymyxin B自12月起正式獲得健保署健保給付。這項後線...

歐盟燃料新規 牽動航運業

歐盟制定的「歐盟海事燃料規則」（FuelEU Maritime）預定2025年元旦生效，要求船舶使用能減少2%溫室氣體排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。