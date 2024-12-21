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22種職安衛訓練結業證書 114年起增防偽功能

中央社／ 台北21日電

避免職業安全衛生教育訓練證書遭偽照，勞動部職業安全衛生署表示，明年1月1日起，包含營造作業主管等22種安全衛生教育訓練結業證書將增加防偽功能，避免不肖人士偽造。

根據職業安全衛生法規定，雇主對擔任職業安全衛生業務主管勞工，應在事前使其接受職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練等。

勞動部職業安全衛生署發布新聞稿指出，為了精進職業安全衛生教育訓練結業證書防偽及查驗機制，明年元旦起，包含「職業安全衛生業務主管（含營造業）」、「營造作業主管」、「有害作業主管」及「從事勞工健康服務之護理人員及勞工健康服務相關人員」等22種採電腦結訓測驗的安全衛生教育訓練，將發給新版結業證書。

職安署說，結業證書將統一由電腦測驗試場系統印製個人頭像及專屬QR Code，掃描QR Code即可快速查驗證書，便利事業單位管理及主管機關查核，確認證書真偽，並減少不肖人士、單位偽造可能。

職安署表示，新版的QR Code證書包含5項防偽及查驗措施，包含證書合併列印個人頭像、專屬QRCode、雷射標籤、背景浮水印及網站搭配查詢完整受訓紀錄，在查驗時可以先確認證書正面右下角的雷射標籤以及背景浮水印，轉動角度時，雷射標籤會閃爍，並顯現彩虹色，再掃描右下角的QR Code連結至職安署網站，輸入證書背面的專屬編號，比對網站及證書資訊、持證者個人頭像否相符。

職安署也提醒，在新版結業證書發放以前，現行的安全衛生教育訓練結訓電腦測驗結業證書仍具有法定效力，持有原證書者就代表具備該職類人員擔任資格，不須重新受訓、考照或申請換發新版結業證書。

不過，如果原證書遺失、毀損或個人資料變更等情形，可向原訓練單位詢問，或全國任何一家測驗試場申請補（換）發，將發給新版QR Code證書。

主管 職業安全 衛生署

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