製鞋業者：復甦方向明確

Nike審慎看待短期展望，本季營收預估減幅超乎市場預期，供應商豐泰（9910）和寶成旗下裕元都受影響。不過國內業界認為，製鞋產業景氣復甦方向明確，Nike更換CEO，雖然仍在調整期，但最壞已過，預期Nike明年下半年將逐漸明朗，2026年可望回到成長軌道。

製鞋市場需求逐步回升，國內主要製鞋及鞋材大廠寶成、豐泰、來億、志強、百和及百和興業等，前三季獲利表現均優於去年同期。法人表示，越來越多品牌端如Deckers、Skechers庫存開始轉為年增，顯示製鞋產業景氣復甦方向明確。

值得注意的是，美國總統當選人川普擬提高對中國進口產品加徵關稅，可望為製鞋產業東南亞供應鏈迎來轉單效益，加快整體產業復甦腳步，尤其越南、印尼等東南亞生產比例高的業者將明顯受惠。

另外，根據相關品牌調查發現，品牌重要性開始洗牌，Adidas、Hoka、On Running及Asics等品牌呈現雙位數成長，消費者對於品牌忠誠度降低，對創新鞋款、材質等接受度提高，帶動新興品牌崛起，搶占傳統運動品牌市占率。

而鞋類品牌龍頭Nike銷售成績，相較於其他品牌商較不理想，國內業者觀察，主要在於品牌策略上過度依賴過去經典鞋款。其它傳統大型品牌，已觀察到Adidas推出Samba、Campus等新系列，帶動銷售的改善，前三大熱銷鞋款皆為Adidas鞋款。