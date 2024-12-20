工紙三雄樂觀明年接單

工業用紙需求進入年底旺季，工紙大廠榮成（1909）昨（20）日表示，自中國大陸十一連假以來，工紙價格已連漲11波，漲幅超過10%。看好未來市場榮景，榮成也計劃投人民幣8,000萬元（約新台幣3.6億元）建設長沙紙箱廠二期設備，預計產能再增1億平方公尺。

針對2025年工紙市場展望，工紙三雄正隆、榮成與永豐餘同步認為，受惠大陸新振興經濟政策推行、美國川普上任的新關稅政策影響，工紙需求將受挹注進而推升接單量。

榮成昨（20）日舉辦法說會，發言人王瑞榮表示，今年中國大陸工紙旺季來得較晚，以往9月到春節前屬於旺季，但今年直到十一長假後原紙才開始漲價，到目前原紙已成功漲了11波，每波約人民幣30元，累積漲價約人民幣300元，漲幅超過10%。

針對明年展望，榮成表示，市場預期紙價上漲是受到川普上任後將大幅拉高關稅影響，歐美消費商品的買方提前備貨；加上中國大陸政府出台一系列刺激消費及房地產政策，導致中國大陸第4季內需及出口數據表現不錯，此外，由於工紙屬於對消費需求高度敏感的行業，中國大陸2025年包裝用紙需求預期將持續成長，市場供需漸趨於平衡。

榮成進一步指出，目前廠房的庫存水位為近年最低，大廠普遍不到十天，有些甚至只有三至五天，低庫存對銷售環境有利，未來大廠有底氣繼續推升漲價。

正隆表示，美國關稅政策改變對中國大陸、越南地區的紙箱需求提升，不少客戶期望能趕在川普上任前送貨，進而帶動出貨量。隨著中國大陸新振興經濟政策與雙十二購物季刺激消費，正隆期望能再帶動一波買氣，期望明年業績能再緩步上升。永豐餘也表示，目前外銷接單量有增加，因美國加增關稅而提前備貨，而後續發酵影響仍待觀察；此外，因受到年節將近及振興經濟政策雙重影響，客戶訂單也略有增加，加上龍頭紙業帶頭上漲紙價，也帶動下游客戶下單意願。