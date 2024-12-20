巨大董事長杜綉珍新書 細說品牌發展

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

女性自行車教母、巨大（9921）董事長杜綉珍昨（20）日出席新書發表會，書中描述她大四時說服父母投資舅舅劉金標創業成立巨大、推出捷安特自行車，成為巨大誕生的關鍵。書中描述杜綉珍從巨大創立的第一天就與公司有著密切關係。如今巨大成立超過50年，並成為全球最大的自行車業者，杜綉珍並創立全球唯一的女性自行車品牌。

以杜綉珍的故事為主軸的新書《勇敢與真實》昨日舉行發表會，細說她投入巨大一路走來的過程，從基層開始歷練，採購、特助、財務長，再於2017年接班董事長，巨大也從早期以自行車人工起家至今已是製造、品牌與研發三核心的全球自行車集團，杜绣珍並以自身騎乘的經驗與需求，創辦全球第一個女性自行車品牌Liv，致力讓自行車運動對全球女性展現友善。

杜綉珍被全球業界稱為女性自行車教母的關鍵，並不只是擔任巨大董事長，她為產業帶來改變，也成為自行車運動愛好者。今年年初杜綉珍75歲生日時，曾經向朋友發出邀請，挑戰一日完騎北中175公里，而且成功做到。杜綉珍58歲開始騎行，曾四次環島、並完成三鐵，73歲時成功挑戰女子環法職業業餘邀請賽第四賽段，至今仍維持一周騎三次單車的習慣。她認為，運動能讓人變得快樂自信，掌握單車前行的方向就是掌握自己的人生。

巨大 自行車 運動

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