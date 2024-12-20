巨大：看好陸自行車景氣 預期一段時間內將回溫

巨大集團昨（20）日表示，中國大陸自行車市場已連續兩年大幅成長，取代歐洲成為最大市場，雖然自今年第3季起需求降溫，但預期一段時間內將可回溫，明年大陸市場可望較今年成長，公司對大陸未來自行車市場景氣仍然樂觀。

中國大陸自行車市場在今年9月出現急凍，業界認為受到武漢夜騎風潮的影響，自行車相關議題受到壓制，造成自行車騎乘風氣與買氣都受到影響，也成為影響台灣自行車廠營收表現的重要因素。

巨大對三大市場明年看法

不過巨大集團認為，中國大陸自行車需求仍在，明年可望較今年維持小幅度成長。尤其過去歐美市場需求停滯時，巨大（9921）、美利達都積極發展中國大陸市場，雖然近期因中國大陸內銷進入傳統淡季，影響銷售成長，再加上大陸自行車的庫存水位拉高，但巨大強調，中國大陸市場需求正熱，未來前景仍然樂觀。

美利達日前法說會時指出，經歷兩年的庫存去化，自行車市場庫存水位已恢復疫情前的水準，歐美市場正逐步走出谷底，明年可望較今年成長，但中國大陸中低階產品在今年9月之後出現供過於求，明年需求將趨緩，歐美與中國大陸供需關係抵銷之後，整體市場表現尚待觀察。

巨大認為，過去兩年大陸市場需求急速升溫，以年增超過五成的幅度成長，雖然今年9月出現急凍，經銷商下修訂單需求，銷售也受到影響。但巨大認為，中國大陸的自行車市場需求可望在一段時間內回溫，明年中國大陸市場可望較今年成長，不過經歷過接連兩年的市場快速成長，中國成為全球最大的自行車市場，基期已高，未來再成長的幅度勢必減少。

此外歐美市場因為庫存水位已降的相當低，隨著眼新車款的推出，明年歐美市場需求將較今年明顯成長。因此巨大對於明年的市場發展相對樂觀，在歐美與中國大陸都可望成長之下，明年自行車產業將有明顯的成長。

美利達指出，由於自行車終端市場的傳統旺季是在3月以後，工廠端則在第4季開始展現市場需求，美利達今年第3季開始針對新車型提前備料，以應對歐美市場回溫需求。