歐盟燃料新規 牽動航運業

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

歐盟制定的「歐盟海事燃料規則」（FuelEU Maritime）預定2025年元旦生效，要求船舶使用能減少2%溫室氣體排放量的燃料，勢必將使航運業的營運成本增加；至於增加多少，將視航運業者如何因應這項新規則而定。

全球航運業每年排放數億噸的溫室氣體，明年起將承受雙重的去碳化壓力。依「歐盟排放交易體系」（EU ETS）的規定，從明年開始業者必須支付的碳費將逐年遞增；這項關於燃料的新規則讓業者壓力更沉重。

航運業者的選項之一，是在燃油中添加少量的生質燃油。據Ahti顧問公司估計，如果業者使用含有30%生質燃油的B30燃油，則每噸燃油的成本將比完全使用重燃油增加約30美元。

另一種較便宜的作法，則是個別船隻與其他船隻共同組成團隊。由於團隊內一些船隻可能使用綠色甲醇等低排放量的燃料，可以分擔其他船隻的排放量。Ahti估計，這種作法將使純重油船隻的燃料成本每噸增加約20美元。不過由於燃料價格時有波動，上述金額僅具有指標性。

如果航運業者選擇無視新規則，並繼續使用重燃油，則將面臨每公噸65美元的罰款。與目前鹿特丹每噸超低含硫量燃油的價格約500美元相比，罰款比率超過10%。

上述成本估算適用於未來五年所有航行於歐盟內各港口之間的船隻；FuelEU規則對於進、出歐盟港口船隻的規定較不嚴格，並將從2030年才開始愈來愈嚴。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）最近指出，歐盟海事燃料規則對航運的衝擊，將比「歐盟排放交易體系」更大。

壓力 歐盟

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