SCFI運價指數連四漲

運價指數連四漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（20）日出爐，指數上漲5.77點至2,390.17點，周漲幅0.2%，四大主要航線美西、美東線都上漲，歐洲及地中海線微幅修正。法人分析，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海的明年的獲利跟著拉高。

北美線運價受到美東碼頭勞協商談判影響，談判的最後期限為2025年元月15日，國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）對於自動化議題不同調，再加上美國總統當選人川普選擇站在4.5萬名美國東岸與墨西哥灣碼頭工人這邊，支持他們反自動化的立場，讓勞資協商談判困難度全面拉高，讓北美線的運價居高不下。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,198美元，較前一期上漲175美元，漲幅4.3%；遠東到美東每FEU達5,642美元，較前一期漲148美元，漲幅2.7%。

物流業者表示，農曆年前開始出貨，艙位緊，以目前船公司規劃，1月1日後歐美運價都將可能進一步推高。亞洲最近要準備過農曆年，已經出現搶貨潮，不只是遠東-美亞洲線運價開漲，近洋線的需求也相當熱絡。