陽明船隊汰舊換新 戰力升級…開闢印度-歐洲航線

陽明海運（2609）為強化全球競爭力，昨（20）日召開董事會，決議展開新世代船舶布建計畫，以取得至多13艘8,000 TEU（20呎標準櫃）至1萬5,000 TEU級全貨櫃船。

鑑於印度的經濟表現強勁，為全球快速成長的大型經濟體之一，陽明海運將新闢印度-歐洲航線（India Ocean Express），提供往返印度、斯里蘭卡及巴基斯坦至西北歐各港的貨櫃直航運輸服務，以深耕印巴次大陸往返歐洲市場，並提供客戶更多元、可靠穩定的優質貨櫃運送。

陽明排名全世界船隊第十名，編製有中、長期造船計畫，以厚實陽明的競爭力，陽明董事長蔡豐明堅持「長期造船」以積極強化陽明全球競爭力。

陽明目前半數以上的自有船舶船齡平均在20年以上，勢必陸續進行汰換。陽明董事會昨日通過營運船隊汰舊換新與業務推展，決議展開新世代船舶布建計畫，以取得至多13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船為主軸。陽明去年到今年共買回十艘租約船舶，船舶的自有比重提升4%，自有船舶運力為49%。

截至目前，陽明船舶總艘數及運力為94艘及70.7萬TEU，較2023年少267 TEU，主要是短租船置換後個別運力差異；藉購置現成長租船提升成本競爭力，預計2024年底自有船艘數將增加至61艘，自有運力增加至34.7萬TEU。

陽明表示，因應中長期業務穩健發展需要，陸續展開新世代節能船舶布建規畫，汰換現行營運中船齡超過20年之5,500 TEU至6,500 TEU級距貨櫃船，以強化核心航線營運優勢。

此外，為呼應氣候變遷行動，新船布建將有助於陽明海運未來得自主配合法規與技術條件執行減碳規畫，透過綜合評估節能技術發展及市場潔淨能源取得之實務作為，落實逐步減少溫室氣體排放、提供全球客戶更環保運送服務之目標。