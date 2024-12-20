台北港埠斥資13億領航綠色港口 打造智慧建材轉運樞紐

投資台灣事務所近日通過九家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的亞東綠材、台北港埠，以及中小企業方案的新科智慧物流、鼎耀食品、淞暘興業、見得行公司、偉宏興工業、總盈汽車、漢泰科技。

截至目前，投資台灣三大方案已吸引1611家企業，投資額超過新台幣2兆4499億元，預估創造15萬8413個就業機會；後續尚有46家企業排隊待審。

台北港埠計畫斥資近13億元於台北港區增建爐石二廠，專注於再生爐石粉的研磨製造。該廠將採用液化石油氣（LPG）潔淨燃料及智能化設備，優化生產流程並提升能源效率。新廠區將設置太陽能板、使用低碳排設備及循環回收等促進再生能源利用，深耕綠色建材產業，推動低碳永續發展，致力成為全球領先的物流與環保企業。

亞東綠材持續投資逾3億元於桃園觀音廠區，進行回收產能的改造升級。因應AI人工智慧潮流，此投資將全面更新電控系統，導入智能挑瓶機與智能片分選設備，實現製程數據化與生產優化。此外，此案將導入綠電及能源管理系統，致力成為全球綠色製造與永續發展的標竿企業。

新科智慧物流提因應市場趨勢和客戶需求變化，並擴大自由貿易港區的倉儲和服務能力，決定再加碼投資第二案，於台北港智慧倉儲物流園區打造多溫層智慧專倉，總投資金額逾12億元。此專倉將整合AGV智能搬運設備、AIoT物聯網冷鏈溫控、WMS智能倉儲管理系統及數據化管理平台，提供高效、安全的物流服務。臺北港的地理優勢結合智慧物流園區建設，將進一步提升公司在智慧倉儲與物流服務領域的競爭力。

鼎耀食品將投資逾4億元於新北產業園區建設新廠，引進自動化包裝、分切設備及X-RAY篩選異物等設備，全面升級生產技術與食品安全標準。同時，鼎耀食品整合自研的「鼎耀互聯網 (DY IoT)」技術，也積極升級AI系統，將加速推動無人搬運車與電動貨車的測試與應用，進一步強化智慧化運營。為響應永續節能政策，公司亦導入智能溫控調節設施，進一步降低能源消耗，為食品產業的永續經營樹立標竿。

淞暘興業計畫投資近1億元於彰化鹿港彰濱工業廠區擴增產線，導入ERP及RPA系統，並增購高效能塗佈機與分條機，全面提升生產效率與技術，以進軍海外市場。新設備將採用節能設計與伺服變頻系統，以達到節能減碳之目的。未來，淞暘興業將持續投入環保材料的研發，推動無塑紙在多元產業中的應用，致力成為全球綠色包材的領航者。

見得行公司從事鑄造材料買賣，公司預計投入逾9億元於彰化縣鹿港鎮新建廠房。此次投資將建立新型鑄造環保材料開發，引進智慧化系統，並專注於再生材料的利用，提升資源利用效率。此外，廠區將建置太陽能光電系統，推動綠色能源的使用，進一步降低鑄造業對環境的影響，實現經濟與生態永續發展的雙贏局面，也提升見得行在綠色製造領域的競爭力。

專注於盤元線材專業的加工廠商-偉宏興工業，公司於高雄市梓官區投資近2億元設立新廠，發展高質化精緻鋼品，並增設合金鋼產線，導入自動化機械設備，透過即時生產控制系統，串聯全廠設備與ERP系統，達到產業智慧化升級之目的。新廠亦安裝太陽能發電系統，引進節能燉爐，進行碳盤查作業等節能減碳措施，邁向智慧化與綠色化的嶄新里程碑。

台灣前三大綠能電動巴士製造商-總盈汽車，則宣布將投資逾7億元於台南市永康區新建第五廠區，新廠將導入自動噴塗機器人、MES智能車間系統及ERP整合系統，以提升生產產能和產品品質。此外，廠區設計採用綠建築材料，並使用節能標章等設備。公司在提升技術與產能的同時，也助力台灣綠色交通與能源轉型發展。

漢泰科技將於台南市關廟區投資近3億元擴建新廠房並增購智慧機械設備，導入智慧化技術，協助客戶提升效率並應對全球市場的挑戰。為了達到節能減排之目標，亦在新廠房頂樓設置太陽能發電系統，並回收生產過程中產生之金屬合金粉末、廢砂材、廢鐵等，減少製程中的碳排放與資源浪費，朝永續經營前行。