實踐對生活美好想像！七期代表作「麗晨語山簷」受矚目

實踐對生活的美好想像！有「城心耕耘者」美譽的麗晨建設，最新落成七期代表作「麗晨語山簷」，以「風、光、水、綠」的設計訴求，及以空中三合院的概念，受到高端客層青睞，目前實登揭露每坪單價站上6字頭。

麗晨建設始終專注於台中七期、五期、八期等成熟精華區，憑藉「風、光、水、綠」的品牌核心價值，不斷挑戰現代建築的可能性。

近期落成的「麗晨語山簷」，以空中三合院的概念，突破傳統框架與綠建築思維，打造出圍繞整個住家的「簷廊」，不僅可作為植栽維養的安全通道，同時以屋簷及植栽設計來阻隔太陽熱能，並有遮雨等功效，以達到節能減碳的友善環境，再次以創新的規劃與工法讓業界折服。

麗晨建設總經理王水樹表示，一直以來，麗晨無論坪數的設定或生活空間的規劃，都是以自住為出發點，尤其在經歷限貸令後，市場回歸理性，客群歷經篩選，消費者對於建商規劃細節與品質的重視程度更甚以往。

王水樹說，由於麗晨取得的土地都在成熟精華區，如何在既有的地段優勢之外，凸顯麗晨產品的附加價值，是公司不斷追求進步的重點。

麗晨希望跳脫單純的容積率計算、幾房幾廳的固化思維框架，將「風、光、水、綠」四大元素以建築技法，融入到建築的生活設計及規劃當中，因此麗晨在格局、通風、採光等重要生活細節上不斷琢磨，務求讓居住者對麗晨的核心理念有切身的真實感受。

以「麗晨語山簷」為例，外觀的Double Skin複層植生牆體，除了綠化、美化外觀之外，更形成屋簷避免雨水入室，同時遮擋不必要強風與日曬，且在冬天可減緩東北季風強風入室，在夏天更可減少熱輻射，大大降低冷氣功率的能耗，更可有效提高建築物壽命，呼應ESG永續風潮中，對維護環境的倡議。

基於對美好生活的理念與堅持，麗晨建設對居住空間的規劃極其細膩，在規劃時期即透過3D日光模擬檢討，確保全戶三面採光，包括房、廳在一年四季都有十足的採光面，即使是建商普遍最不重視的梯廳空間，麗晨也融入自然採光與通風，為住戶創造更舒適的公共空間。

尤其在大坪數戶別更納入市面罕見的外玄關設計，玄關門則以格柵結構，兼顧隱私的同時，可導入梯廳的自然光與空氣，若遇颳風下雨時還可使用電動捲門進行遮蔽，這些從細節處著手的設計巧思，也大幅提升住戶的生活品質。

王水樹說，麗晨建設還透過3D日光模擬檢討，模擬在不同座向、樓層、四季及日照時數等各項模擬條件對特定樹種、花卉或灌木所造成的影響並適時做出調整。

其中，透過模擬可以確保所選擇的植物適合當地氣候條件和日照需求，也可以透過分析結果瞭解植物在不同季節所開花的顏色，以及攀爬或垂掛的形態，作為評估外觀立面或室內視野等景觀的模擬效果。

此外，衛浴空間全開窗，橫向排水管以包覆隔音，使水流聲音更小，並採用德國進口鑄鐵管做垂直排水幹管；全社區零瓦斯，採全用電設計，增加住戶安全，並於室內(衛浴除外)鋪設上下樓層隔音墊，展現對建築細節的無微不至；每一處設計，從格局到通風再到採光，都能體現出麗晨對住戶實際生活需求的深入洞察與追求極致的執著。