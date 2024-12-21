企業生日快樂／東洋一步一腳印 研發拓展國內外版圖

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋從一家擁有傳統優良價值的本土藥廠、逐步要發展為國際型藥廠，採取一步一腳印的穩健態度，先以自製國產新藥、授權引入新藥，以及外銷困難學名藥三大策略累積藥品發展實力，在國內市場積極投入臨床試驗，在國際市場先以亞洲為重心，再擴張至歐美國家市場。

侯靜蘭表示，進軍國際市場過程中，公司將併購列為五年後的長期規劃，同時確保每個準入的市場都已做好準備，一旦啟動布局，就要打造為當地市場的領導品牌。以下專訪紀要：

問：如何看待台灣東洋延續多年的企業核心價值？

答：醫藥這個行業誠信正直很重要，必須對醫生與患者負責，誠信正直就是核心價值觀。第二是專業，要成為讓醫病信任的專業團隊，如果一家藥廠要具有競爭力、國際化，一定需要最專業的團隊，這個專業在各個地方都很重要，從藥物研發、生產、製造到銷售，整個產業鏈要具備非常多的專業知識，如果具備專業知識，才會被醫師和病人信任，最後才能達到公司願景的以科技技術來提升生命品質。

問：在製藥市場的營運策略？

答：發展策略包括自製國產新藥、授權引入新藥、外銷困難學名藥三大策略。今年轉移性腸癌口服化療藥與單株抗體標靶藥物合併使用「雞尾酒療法」已獲食藥署核發藥證，另外，包括5-Fu類、複方口服膠囊癌藥TS-1新增早期乳癌適應症，也於8月22日領證。

未來兩、三年在抗癌藥物的產品將新增多發性骨髓瘤、肺癌、乳癌、淋巴癌等適應症。公司的優勢是在銷售，所以會先以引入藥品到市場進行布局。

至於藥廠本身短期內會做降本增效，修改製程，降本增效可讓出貨效率上升，也達到品質提升目的。最近這幾個月要找公司代工的藥廠變多了，透過長時間的努力，台灣東洋的國際知名度跟形象有很大進步，因此有底氣等別人來找。不過公司短期內不會將代工列為重點發展項目，因為現在自己的產品都做不完。

問：台灣東洋在國際市場進行那些市場准入布局？

答：國際化進展必須搭配人才，短期之內以亞洲為主，台灣東洋在亞洲市場將自建團隊，目前最重要市場是越南，近年來越南經濟發展的脈絡、生活習俗、流行病學和台灣有很高相似度，藥品成長率也接近雙位數，未來越南在藥品上市的速度跟醫藥保險會愈來愈上軌道。

另外，泰國、菲律賓與南韓也有子公司，三個國家都會是重點發展市場，其中東南亞國家多為開發中國家，未來臨床上醫學的需求會愈來愈高，台灣可扮演東南亞發展的龍頭角色。

歐美市場則不像亞洲自建團隊的模式，目前拓展市場先尋找策略合作夥伴、以共同開發產品為目標，但中長期之後不排除在歐美自建團隊。

台灣東洋目前已有Lipo-AB打進美國市場，現正積極為歐洲市場做準備，10月份已經通過歐洲查廠，一旦通過，在美歐兩大市場都打進的前提下，國際化將進入新的里程碑。對台灣東洋來說，併購也是未來的長期目標，也許是五年後會選擇亞洲市場啟動國際併購。

問：新產品研發計畫有那些？

答：從抗生素新藥Polimyxin-B開始，未來每年都有自製新藥推出，新藥布局以癌症、重症抗生素、麻醉止痛、疫苗為主，未來還有四品項在國內研發，同時希望抗生素有更強的產品組合。