企業生日快樂／東洋女總跳街舞 提升工作能量

台灣東洋（4105）總經理侯靜蘭2022年4月上任，每天積極投入工作，為讓每天的工作效能達到最高境界，經常嘗試嘗試各種方式來提升能量，才能繼續每天生氣蓬勃面對職場挑戰。

侯靜蘭回想，年輕時候在外商藥廠工作，當時公司有一位高階主管，大家曾問過他如何提升工作能量的問題，她說：「我們那位boss回答，如果你把工作當生活，一點問題都沒有。」現在回想起來，侯靜蘭重新看待自己，覺得是找到熱情，感受樂趣，享受成就感自然就是享樂，而不是日復一日的重複而無聊的工作。

平日不工作時，候靜蘭的休閒活動是「跳舞」，這個答案讓不少人感到驚訝。侯靜蘭說，一直都喜歡跳舞，在不同階段跳不同的舞，回台灣以後跳的是街舞，台北有一個街舞教室已經成立20年，她在那邊看到非常專業的老師。她解釋，以前學跳街舞是為了女兒，如今女兒長大成人，但她強調，以後仍會帶孫子去跳街舞。

侯靜蘭喜歡跳舞，尤其喜歡音樂節奏，年輕的時候是合唱團，所以在職場較年輕階段的時候，團隊凝聚會都是在KTV。

這幾年她走入正念跟冥想的學習，「如果問現在的興趣，我會說正念跟冥想」，現在還在持續的上課跟實踐中。

冥想最大好處就是正念，利用呼吸靜下心來。

她也喜歡裁剪植物，在欣賞植物的同時，其實也是靜下心來，好處就是充滿能量和正念，靜下心來之後，許多創見浮上腦海裡，問題解決的方式會增多。