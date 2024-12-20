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第八波打炒房沒來 專家：超過兩成買方跑了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行第4季理監事會議未祭出打炒房政策，惟據市調機構樂屋網調查，今年兩波選擇性信用管制，線上看屋數一次比一次萎縮，除了台南市，普遍都萎縮了2成以上，其中桃園市跌幅最高，達25.67%。

樂屋網發言人洪安怡指出，央行接連兩季祭出選擇性信用管制，買氣一次比一次急凍，主因還是因為買家觀望心態加劇，很多人想等房價大跌後再進場，導致買氣急速萎縮，房價也開始進入盤整階段。

據樂屋網資料顯示，兩次打房政策後，房市線上看屋數持續下滑，除了台南市，普遍都萎縮了2成以上，其中桃園市跌幅最高，達25.67%，其次為新北市下滑 24.05%、台北市下滑 23.85%，顯示政府政策已壓抑先前高漲的房市氣燄，在買盤觀望心態濃，在成交量能急速萎縮下，房價開始進入盤整格局。

值得一提的是，今年央行兩次打炒房讓房市急凍，但六都當中，台南市受影響的幅度最小，其中第六波打炒房時，台南線上看屋數更出現不減反增7％情形。

對此，住商不動產台南文元海安加盟店總經理林富國認為，台南市的剛性需求比較多，所以市場反應相對穩定，不過其實不同區域，還是會有不同程度的影響，基本上越靠近台南市中心，保值抗跌性越強，影響越輕微。

此外，雖然六都線上看屋數大幅下滑，但樂屋網的全網流量在第六波打炒房時，不減反增16％，第七波打炒房後，也僅下降8.46%。

洪安怡指出，第六波打炒房後，買方在站上的行為更加多元，不一定直接看物件，反而可能是進入樂屋網查詢實價登錄資料，或瀏覽房市新聞等等，顯示買方對房市仍有興趣，只是行為趨向觀望，到了第七波打炒房過後，買方明確縮手，對房市關注度大幅下降，因此全網流量下滑8％。

洪安怡說，儘管目前央行決議不推出第八波打炒房，但先前第七波打炒房政策仍持續發酵，房市降溫趨勢恐持續，建議買方出手前，務必仔細評估目標地區的長期發展潛力，才能買得更放心。

央行 房市 炒房

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