「2024工藝之夢特展」 即日起台中新光三越巡迴展出

由文化部指導，國立台灣工藝研究發展中心、財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦的「2024工藝之夢特展」，今年共集結近200件工藝精彩創作，打造年度工藝設計盛會，20日起至2025年1月1日，在新光三越台中中港店進行延展。

主辦單位30年來不間斷推廣台灣工藝，長期合作共同打造完善台灣工藝產業生態環境。

今年擴大舉辦將展覽分為七大主題：包括《台灣工藝獎》本屆「創作獎」以「自然、循環、永續」為訴求，期望透過工藝創作，思考當代及未來環境的挑戰。

今年並首度將競賽分設「工藝美術組」與「工藝設計組」兩組，共有414件報名，作品經過專業評審團審查，最終選出「創作獎」58件及「協作獎」5案獲獎。

其中包含《臺灣綠工藝》，透過公開徵選，發掘深存台灣在地的原創工藝好物，藉由「活工藝・工藝活」的實踐，喚醒大眾發現生活中器用之美，誘發美感的提升。

《國家工藝成就獎-染織藝師陳景林》：國家工藝成就獎今年計有34位資深工藝師參選，最終獲九位審查委員一致共識推舉，肯定其在纖維編織及染色工藝之創作上卓越不凡的成就與貢獻。

在《日常裡，木的低語》主題展中，邀請來自花蓮玉里的家具職人「木想傢」，展出由年輕工匠們以手工製作精緻木作家具。有別於機械大量生產的家具，展出的是職人們透過雙手細細打磨出的圓潤創作，不僅強調手工技藝傳承與創新，更著重於每件作品的舒適性及實用性，勇奪德國iF設計獎、金點設計獎等獎項。

曾獲選2023台灣工藝獎新光三越特別獎的木藝創作者呂珮如《木映傳家箔飾寶盒》，獨特且富有濃厚情感溫度的木箔創作，以木頭為畫紙、木皮為筆，承載家傳美好文化，收錄著家族的故事與記憶。

《最常的一天》陶藝家徐橘喵醉心於陶藝創作給人充滿療癒的能量，希望透過雙手與時間不斷的對話，探尋生命與自然的連結歸屬。

今年《新藝商號》適逢十周年，特別以「心意研究室」為主題帶大家探索禮物背後的心意，集結超過35家好物品牌推薦，在歲未時刻精選最佳禮物提案，展期周末現場另舉辦多場「好玩藝設計講堂&假日好食玩」活動。