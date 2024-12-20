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瞄準冬至商機 OKmart湯圓銷售可增長約三成

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
瞄準冷凍湯圓市場千億商機，OKmart湯圓銷售可增長約三成。OKmart/提供
瞄準冷凍湯圓市場千億商機，OKmart湯圓銷售可增長約三成。OKmart/提供

OKmart表示，全台冷凍湯圓市場規模達3.2億台幣，平均每戶家庭購買超過四盒湯圓，冬至與元宵節更是湯圓銷售的高峰期。為迎合市場需求，OKmart特別推出冬至限定優惠活動，購買湯圓享兩件八折等折扣，預計可帶動湯圓銷售額增長約三成。

根據OKmart後台資料顯示，冬至期間湯圓銷量明顯高於平日，其中花生與芝麻這兩種經典口味最受歡迎，而鹹湯圓則以名店產品的表現最為亮眼。台灣湯圓的口味選擇相當多元，甜品類如搭配甜湯、豆花或燒仙草，鹹食類則與細米粉湯、碎肉、韭菜等鹹湯頭相得益彰，各具擁護者。然而，調查顯示，芝麻甜湯圓依然是大多數人的首選。

為迎合市場需求，OKmart特別推出冬至限定優惠活動，即日起至12月31日，至全台OKmart門市購買桂冠湯圓系列（花生／芝麻／鮮肉）享任選兩件八折；三件75折優惠，另，除了門市優惠外，於專屬團購群組OKLINE購買桂冠流沙湯圓享團購價$63元／盒，預計可帶動湯圓銷售額增長約三成。

除了湯圓外，OKCAFE也推出搭配熱飲的推薦，即日起至12月31日，黑糖風味奶茶限時七折優惠。

團購 韭菜

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