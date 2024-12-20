超商雙雄搶占新春億元商機 力推迎新福袋吸客
超商雙雄搶占新春開運億元商機，力推迎新福袋吸客。統一超（2912）旗下7-ELEVEN於1月1日攜手12大熱門IP、11大品牌，以福袋、驚喜包兩大結構，開發破百款、限量36萬個的全新新年開運組合，預計帶動業績年增雙位數；全家（5903）則將在12月26日推出三大類、27款春節福袋，分別為開運福袋、肖像福袋及跨界品牌聯名福袋，合計超過80萬個，預計能創造超過2億元業績。
7-ELEVEN自12月初開賣聖誕禮物福袋掀起一波搶購潮，開賣一周完銷率超過九成。根據統一超銷售大數據顯示，2024年三大爆紅商品關鍵字分別為可愛肖像、美學家電、黃金飾品，觀察消費者越來越重視生活儀式感，可愛兼具實用的生活商品銷量明顯成長兩成。
據統一超觀察，熱門角色肖像為近幾年的趨勢，因此今年合作IP較去年擴增60%，也主打獨家開發的聯名商品，希望能吸一波IP粉。本檔期也攜手11大精品品牌合作，將開運款式擴增50%，期望能帶動一波來客數與業績成長。
此外，由於國際黃金價格持續上漲、跟緊近期熱門的棒球話題，統一超也將抽出美國大聯盟東京開幕戰旅遊行程、球員簽名球等，期望能拓展多元客群。
全家則推出26款肖像福袋、日本夯品福袋與品牌聯名福袋，總計逾80萬份，預計能創造超過2億元業績。全家指出，除了65萬份的開運福袋之外，同樣也瞄準熱門IP經濟，推出21款、共11.8萬份的聯名全新設計收納組合，主打家居用品與旅行小物。
此外，全家也首度推出限量5,000份的日本「全家」自有品牌福袋，不僅蒐羅日本「全家」人氣零食，也包含中筒線襪、手帕等織品。福袋內除抽獎券外，另有超過台幣600元的「日本全家」商品優惠券，讓消費者可親臨「日本全家」兌換使用，主打日本全家直送風格吸睛。
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