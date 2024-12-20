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泰山企業攜手馬祖酒廠 推出全新嶼藏系列

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

搶攻過年送禮商機，泰山企業（1218）攜手馬祖酒廠推出全新「嶼藏」陳年高粱系列，烈酒市場迎來重大新作，首波推出「嶼藏12年」與「嶼藏18年」兩款重磅新品。

馬祖酒廠憑藉68年來的匠心技藝與深厚釀酒文化，獲得許多烈酒愛好者「品質好，產量少」的好評，繼三大主力產品：馬祖10年、15年陳高及東湧陳高後，再將傳統高粱酒進一步升華，把「島嶼清香、天選酒藏」得天獨厚的馬祖高粱特色，打造成令人翹首以盼的珍貴佳釀。

「嶼藏」陳高系列不僅在酒體上堪稱頂尖，以當地人文建築為設計泉源的全新瓶型更是如藝術品般的優雅，在馬祖高粱的陳年經典瓷瓶注入了閩東建築的屋簷特色。「嶼藏12年」以圓潤飽滿的瓶型象徵其雅緻柔和的酒體，鮮紅色的瓶器顏色引人注目，充滿喜慶祝福氛圍；而「嶼藏18年」明亮的翠藍色，像是馬祖絕美的海天一色島嶼風光，更有著青出於藍更勝藍的頂級酒質寓意。不僅保存了馬酒的傳統，又賦予其全新形象，精準詮釋在地特色與酒廠精神。每一瓶酒，彷彿都講述著嶼藏的故事。

「嶼藏」陳高系列特別選用50°酒體，與常見的58°高粱相比，少了嗆辣、多了馥郁，更為溫潤順口。而馬祖得天獨厚的地理位置與酒廠的中溫麴發酵，均溫19度、長達40~50天的發酵歷程，讓馬酒陳高向來有「綿、醇、淨、爽」四大特色。

「嶼藏12年」聞香飽滿，酒體清澈明亮，入口乾淨清爽。若置放數分鐘與空氣接觸後再喝，則另有綿厚綿柔、濃醇回甘的餘韻；基底有陳年梅子、楊桃味；聞有果香，入喉微酸生津，整體平衡感極佳。「嶼藏18年」則以其醇厚悠長的尾韻稱霸，是年份陳高中的頂級之選；有明顯的陳年蜜餞味，酒體溫潤，一入口即可感受到時光賜予此款酒體的風格—內斂醇厚、溫潤如玉的口感，搭配東引島上清冽甘甜的湧泉，在蒸餾過程中帶出天然的海風氣息，濃郁優雅又平衡。獨樹一幟的口感，讓不少行家預測在高粱的世界中將掀起新的風潮。

二蒸二釀、長時間天然發酵的馬祖高粱，不論是自然環境或製酒工藝，都不同於台灣一般的高粱品類，是馬祖特有的海島清香型特產。無論是直接飲用或是搭配餐點，均能充分展現出酒體的極致完美風味，絕對值得烈酒愛好者細細品味，更是不容錯過的收藏。

正值歲末佳節之際，親朋好友歡聚時刻，馬祖酒廠「嶼藏」陳高系列，不僅瞄準了年節送禮市場，也有極大的信心征服白酒老饕們挑剔的味蕾，搶佔餐桌上的亮眼之席。即日起於全台指定酒類專賣店及馬祖酒廠台北門市陸續開賣，在長期由威士忌佔領的高酒精市場，中式白酒正逐漸成為酒界達人的新寵，馬祖高粱以量少質佳打出名號，本次的新品相信將引起不小的市場迴響。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰山企業 馬祖

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