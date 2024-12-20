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中華智慧運輸協會年會 AI智慧交通成焦點

中央社／ 高雄20日電

中華智慧運輸（ITS）協會2024年會19日至20日在高雄舉行，AI智慧交通成焦點。市長陳其邁致詞表示，歡迎各界到高雄練兵，共同提出城市智慧交通解決方案。

中華智慧運輸協會2024年會19日至20日在高雄舉行，主題聚焦於「AI賦能智慧交通、開創幸福未來」，吸引超過400人參與。

陳其邁致詞表示，高雄市透過整合AIoT技術建立的智慧平台整合資料、提供解決方案，在城市大型活動如演唱會、跨年晚會中，除了做到迅速疏運，也分析客群提供更貼心服務，更有效率的服務市民。

陳其邁說，科技讓城市治理工作逐漸成為城市競爭最重要關鍵，高雄將推動城市級主權AI平台，整合跨領域數據及技術形成生態系，對城市治理提出更在地在地的智慧解決方案，高雄就是最好的練兵場域，盼攜手提供最好服務。

高雄市交通局長張淑娟表示，高雄智慧運輸解決方案除了得到多項國內外獎項肯定，智慧運輸中心也是許多國外城市參訪團體來參訪高雄的重要地點。

張淑娟說，交通局未來將持續推進智慧運輸技術的國際合作與創新交流，致力於打造安全有序、生態永續的智慧交通城市，為市民提供更加友善的交通服務。

交通局表示，此次年會主題涵蓋中央ITS政策發展、AI智慧應用升級、城市韌性及交通治理中的AI應用，來自產官學研的專家將進行深入研討，並由Nvidia、鴻海等企業代表分享其先進技術與應用實例。

張淑娟 陳其邁 高雄市

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