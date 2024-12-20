快訊

「憲訴法修正案」三讀通過！ 大法官總額15人宣判違憲須9人

中職／詹子賢喜上加喜！確定留兄弟後 網友爆料：他求婚成功了

霸凌成立！下屬請喪假遭嗆「趕快燒一燒」 人事總處霸凌女王記2大過免職

聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI運價指數連四漲！周漲幅0.2% 美東碼頭勞資談判促北美線上漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
運價指數連四漲。示意圖／ingimage
運價指數連四漲。示意圖／ingimage

運價指數連四漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數20日出爐，指數上漲5.77點至2,390.17點，周漲幅0.2%，四大主要航線美西線及美東線上漲；歐洲及地中海線則修正。

北美線運價受到美東碼頭勞資協商談判影響，談判的最後期限為2025年元月15日，國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）對於自動化議題不同調，再加上美國總統當選人川普選擇站在4.5萬名美國東岸與墨西哥灣碼頭工人這邊，支持他們反自動化的立場，讓勞資協商談判困難度全面拉高，讓北美線的運價居高不下。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,198美元，較前一期上漲175美元，漲幅4.3%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5,642美元，較前一期漲148美元，漲幅2.7%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,946美元，較前一期下跌17美元，周跌幅0.6%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,733美元，較前一期下跌13美元，跌幅0.3%。

碼頭 美國

延伸閱讀

美東碼頭勞資談判陷僵局 貨櫃三雄受惠

俄羅斯正在放棄敘利亞基地 恐影響對非洲後勤補給

利多消息狂出...航空股要噴了？華航（2610）他買22元 網指1關鍵：00936前2大持股

達成臨時協議 美國碼頭工人同意暫停罷工至1月15日

相關新聞

陽明海運布建新世代船舶 最多取得13全貨櫃船汰舊換新、闢印度歐洲線

陽明海運（2609）20日召開董事會，針對陽明海運現行營運船隊汰舊換新與業務推展需要，決議展開新世代船舶布建計畫，以取得...

央行限貸也沒差？4成豪宅客全現金買房

據台北地政雲，今年台北市截至目前為止，每坪成交單價逾200萬元之豪宅交易中，占比約4成皆屬現金交易。

SCFI運價指數連四漲！周漲幅0.2% 美東碼頭勞資談判促北美線上漲

運價指數連四漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數20日出爐，指數上漲5.77點至2,390.17點，周漲幅0....

巴拿馬籍「液態寶石輪」擱淺 交長：全力協助船東投入善後處理工作

交通部長陳世凱20日親赴台中港，視察巴拿馬籍油輪 「液態寶石輪」（LIQUID GEM）於南防沙堤擱淺之現場應變作 業，...

國際運價指數小漲連4紅 美東、美西線運價續揚

上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），已連4週上漲，但漲幅收斂，小漲約0.2%；遠東到美西上...

房貸7成變3成 首位華人女性世界會長轟政策不正確

歷經多年努力，台中龍寶建設董事長張麗莉今年成功當選世界不動產聯合會世界副會長，並將在2026出任世界不動產聯合會世界會長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。