巴拿馬籍「液態寶石輪」擱淺 交長：全力協助船東投入善後處理工作

交通部長陳世凱20日親赴台中港，視察巴拿馬籍油輪 「液態寶石輪」（LIQUID GEM）於南防沙堤擱淺之現場應變作 業，聽取港務公司報告液態寶石輪擱淺緊急救援及油污處理進展，感謝並肯定民間及政府單位投入救援應變的努力，並強調首要重點仍應先完成船體抽油作業，以維護海洋環境。

港務公司表示，液態寶石輪因主機異常加上海氣象條件不佳， 今年12月7日晚間 23 時 25 分擱淺於台中港南防沙堤，該公司於接獲該輪擱淺通報後，即時啟動緊急應變機制，成立應變小組全面執行應急措施，並立即通知臺中港港務消防大隊及海巡署，合作展開救援行動，成功於 8 日凌晨救出 14 名船員，並妥善安置，其中 1 名不幸落海的船員，經多日搜救後，於 10 日尋獲大體，已由船務代理公司協助家屬抵台處理後續事宜。

陳世凱對本次事件相關政府及民間單位的迅速反應及全力救援能力，表達感謝及高度肯定，同時指示港務公司，遇難船體仍擱淺於南防沙堤，應持續保持現場高度警戒，以最快速度協助船東完成後續抽油作業，並應加強污染防制及善後處理工作， 避免任何油污擴散可能，全力守護臺中港海域環境與生態安全。針對向船東求償部分，陳部長也提醒港務公司應保全證據，正式函文要求船東限期提送船體移除計畫，於一週內繳交5000萬保證金，並就相關法律程序預為準備。

港務公司說明，「液態寶石輪」擱淺位置距離臺中港錨地邊界約 760 公尺，目前船身已利用大錨及鋼纜固定，對港區航行安全及錨地作業應無即時影響，航港局並於 9 日發布航船布告提醒來 往周邊水域船隻注意瞭望並遠離，以維航行安全。港務公司補充，據遇難船舶船員表示，棄船前已先關閉船上油閥，港務公司 9 日已先完成油櫃通氣孔封堵，並在海氣象條件許可下，於 11 日展開船艙勘查，優先處理機艙內廢油水，15 日確認重油艙位置後，18 日已成功執行首波重油抽取作業，迄今累計抽取數量為重油（含水）48公秉，約為重油19-20噸，僅剩餘黏著於地板、機艙之殘餘油污；為防止任何漏油可能性，港務公司已要求大漢海事公司持續於低潮位時進行殘油抽除作業。

陳世凱指示，首要重點仍應先完成抽油作業，確實做好遇難船周邊污染防制措施，避免油污染擴散情事發生，並指示應加強佈設海面攔油索及吸油索，備妥足量除污資材，協調海洋委員會及臺中市環保局協助調度相關除污設備，以便發生殘油洩漏，可即時應對。也要求港務公司督導大漢海事公司在氣候條件允許下加速殘油抽取，估計再經過兩次漲退潮，可由公證行確認已完成清除，確保海洋環境免於污染。