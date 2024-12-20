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陽明海運布建新世代船舶 最多取得13全貨櫃船汰舊換新、闢印度歐洲線

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
陽明海運。陽明海運／提供
陽明海運。陽明海運／提供

陽明海運（2609）20日召開董事會，針對陽明海運現行營運船隊汰舊換新與業務推展需要，決議展開新世代船舶布建計畫，以取得至多13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船為範疇，依內部程序辦理後續作業。

陽明海運積極開發新市場，鑑於印度強勁的經濟表現且為全球快速成長的大型經濟體之一，陽明海運將新闢印度-歐洲航線（India Ocean Express），提供往返印度、斯里蘭卡及巴基斯坦至西北歐各港的貨櫃直航運輸服務，以深耕印巴次大陸往返歐洲市場，並提供客戶更多元、可靠穩定的優質貨櫃運送服務品質。

陽明海運以提供客戶完整及高效率之全球運輸服務為核心，故持續優化航線布局並致力於提升船隊競爭力。本次應中長期業務穩健發展需要，陸續展開新世代節能船舶布建規畫，汰換現行營運中船齡超過20年之5,500 TEU至6,500 TEU級距貨櫃船，以強化核心航線營運優勢；另為呼應氣候變遷行動，新船布建將有助於陽明海運未來得自主配合法規與技術條件執行減碳規畫，透過綜合評估節能技術發展及市場潔淨能源取得之實務作為，落實逐步減少溫室氣體排放、強化企業經營韌性、提供全球客戶更環保運送服務之目標。

印度 陽明海運

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