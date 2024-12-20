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央行限貸也沒差？4成豪宅客全現金買房
據台北地政雲，今年台北市截至目前為止，每坪成交單價逾200萬元之豪宅交易中，占比約4成皆屬現金交易。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受央行信用管制衝擊，豪宅客群大多備妥現金買房，此舉一來可免除繁瑣貸款程序，二來是高總價豪宅能成為現金流的避風港。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近期交屋潮因不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，讓交易過程中風險大幅提高，提醒買方需注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。
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