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國際運價指數小漲連4紅 美東、美西線運價續揚

中央社／ 台北19日電
最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），已連4週上漲，但漲幅收斂。示意圖／ingimage
最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），已連4週上漲，但漲幅收斂。示意圖／ingimage

上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），已連4週上漲，但漲幅收斂，小漲約0.2%；遠東到美西上漲逾4%、到美東漲逾2%，至歐洲與地中海線運價下滑。

根據SCFI運價指數，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價下跌約0.5%；遠東到地中海每TEU運價下跌約0.3%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）漲逾4%，遠東到美東每FEU漲逾2%。近洋線的部分，遠東到日本與韓國約持平，東南亞小跌近2%。

航運人士表示，美東碼頭工人罷工風險持續，美東、美西線運價續強，農曆年前開始出貨，艙位供需緊張；歐洲線也因為進入農曆年節前，客戶持續出貨中，預料明年1月1日後，歐美運價都將可能會更進一步推高。

地中海

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