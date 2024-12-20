房貸7成變3成 首位華人女性世界會長轟政策不正確

歷經多年努力，台中龍寶建設董事長張麗莉今年成功當選世界不動產聯合會世界副會長，並將在2026出任世界不動產聯合會世界會長，成為首位華人女性世界會長。她表示，過去世界主流是推動可負擔住宅，但現在聯合國發現做不到，已轉為「Better Cities, Better Lives」，藉由打造更好城市，來為人民帶來更好生活。

她表示，回頭看國內不動產市場環境，政府近年接連打炒房希望房價下跌，但這一波房價攀升，由於是土地飆漲、通膨、缺工導致，成本在哪裡，預售房價不可能下修，然而不正確的政策，已讓台灣和國際漸行漸遠。

張麗莉指出，央行限貸就是一例，建商想蓋好房子，但受央行限貸令規定，中部建商為了銷售，只好透過減少坪數或其他方式，將售價控制在4千萬以內。

更糟的是，央行在今年9月祭出第七波信用管制，許多民眾為了換一個比較好的居住環境，兩、三年前購買第二屋，考量資金有限，當時也選擇總價4千萬以內的產品，以便交屋時可以貸款七成。

可是這幾年房價大漲，如今這些房子總價都已超過四千萬，而央行第七波信用管制規定超過門檻，最多只能貸三成，從當初設想貸七成，現在只有三成，中間整整差了四成。

張麗莉表示，業者向央行反應，但只有申辦中的不溯及既往，其他還沒交屋的都得按照新規定，「我們願意遵循政策，但政府也應遵循遊戲規則，也就是不溯及既往，如今貿然實施，不但業者受害，對這些消費者衝擊更大。」

新青安也相同，政策上路後，很多年輕人衝進來買房，很多建商改推小坪數，但以前40幾坪規劃3房，現在20幾坪的房子也做成3房，能住嗎？未來要交屋時將會出現很大的問題。

張麗莉指出，政策打擊短炒客、投機客是對的，但政府解決高房價問題要對症下藥，而不是透過政策限縮不動產放款資金，直接打到自住客，這種政策是不正確的。

她表示，資金潮是房價上漲推手之一，政府應該將把海外回流熱錢引導到需要支持、扶植的產業上，而不是讓這些熱錢找不到投資標的，灌進不動產市場，造成房價飆漲後，再把政策對準換屋客，一個負責任的政府應該正視問題，並從源頭解決高房價病徵，而不是扼殺市場。