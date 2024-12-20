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東生華今年營收可望達5年翻倍目標 明年續拚成長

中央社／ 台北20日電

新藥公司東生華總經理楊思源今天說，今年前11個月營收首度突破10億元，達成5年翻倍目標。下一個5年，將加速16項新品專案開發，東生華與子公司高峰藥品和創益生技3家公司，每年都能成長15%到20%，拚5年後營收再翻倍成長。

去年東生華開始啟動小金雞計畫。楊思源今天在媒體交流會表示，去年為拓展通路，取得診所藥局通路商創益生技51%股權，產品年齡層從高齡延伸至幼童；今年再拿下深耕高齡市場領域的高峰藥品股權51%，取得銷售團隊及通路，成為東生華第2個小金雞。

受惠小金雞陸續併入，展現效益，也成功將產品線拓展至涵蓋8大疾病類別，東生華今年前11個月營收新台幣10.1億元，年增37.2%；楊思源說，今年全年有望創下歷年新高。

她表示，在產品創新與研發方面，東生華再取得2張藥證，包括馬來西亞核准的新成分新複方藥品的藥證，以及台灣核准的改良型新藥、乾眼症噴鼻液藥證。

在開發利基產品方面，東生華未來將加速16項新品專案開發，其中藥品有乾眼症、骨質疏鬆症、心血管等，以及檢測和罕見疾病等產品，部分已上市，希望其他產品未來如期上市後能貢獻營收。

她指出，面對台灣健保藥價持續縮減的挑戰下，公司將持續提高自費藥品的營收比重，從2022年0.4億元，今年將提升至5.3億元，明年自費比例將會持續成長。

東生華 營收 生技

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