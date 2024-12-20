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花敬群：90案約3萬戶社宅 將成首批淨零住宅

中央社／ 台北20日電
國家住宅及都市更新中心董事長花敬群。圖／聯合報系資料照
國家住宅及都市更新中心董事長花敬群。圖／聯合報系資料照

國家住都中心董事長花敬群今天說，去年起決標的社宅須符合建築能效1級，也就是節能減碳要符合淨零標準，大概有90案、約3萬戶社宅會是台灣首批淨零住宅。

花敬群今天接受網路媒體「官我什麼事」專訪時說，前總統蔡英文上任後力推8年20萬戶社宅，在今年12月達標，其中直接興建約12萬戶、包租代管約8萬戶。

花敬群說，回想8、9年前政見剛推出時，確實不被看好，但隨地方先興辦、中央接手，才讓目標可見性逐漸形成。

花敬群表示，一開始全國既存社宅約6000戶，地方政府也喊出積極口號，由各地方興建共7萬戶、中央5萬戶，結果最後剛好相反，地方到今年底約近5萬戶，中央則以7萬戶為目標。

針對總統賴清德喊出還要直接興建13萬戶社宅，使直接興建數達到25萬戶目標。花敬群說，社宅興建最關鍵是土地資源盤點，過去幾年與國產署、國防部已有合作機制，但要再增加13萬戶規模，過去機制的量不夠；因此一年前開始提出在市地重劃與區段徵收範圍內，地方政府應提供3%至5%土地，作為社宅儲備用地，這部分內政部也積極規劃。

花敬群說，這段時間新的市地重劃與區段徵收案土地都有被保留，至於已經清算或執行中案子，內政部也跟地方政府逐步溝通，如果這部分能得到地方政府全力支持，在中央與地方合作下，這13萬戶儲備用地加上既有部分，13萬戶用地不會有問題。

此外，花敬群表示，社宅原本就有耐震標章、銀級綠建築標章與合格級智慧建築標章等基本標配，還採社區全通用設計，讓輪椅、娃娃車暢行無阻。

花敬群表示，去年起決標的社會住宅再加上一項基本配備，須符合建築能效1級，也就是住宅社區在節能減碳要符合淨零標準；因此大概有90案、算起來約3萬戶社宅會是台灣首批淨零住宅，希望創造一開始對社宅設定概念，打造「21世紀庶民居住的優質社區」。

社宅 綠建築 花敬群

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