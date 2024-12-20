溫暖童心！信義房屋「聖誕老人到你家」 打造美好節慶回憶

聖誕節即將來臨，信義房屋再度推出備受歡迎的「聖誕老人到你家」，為都市兒童點綴一份溫馨與驚喜。本次活動規模更擴大，預計將動員380組聖誕老人，用溫暖點亮孩子們的節日想像。

聖誕節許多家長最苦惱如何讓小朋友感受到聖誕老人的驚喜，別擔心，信義房屋夥伴將化身為聖誕老人登門送禮，家長可提前將精心準備的禮物交給鄰近信義房屋門市，並預約拜訪時間，聖誕老人團隊就會悄悄現身家門，為小朋友送上驚喜。

信義房屋表示，為帶來最好的互動體驗，聖誕老人活動每晚最多可服務3至5戶家庭，今年除了「到你家」外，更首度「到社區」，有別於逐戶拜訪，而是現身社區聖誕活動。合作的社區只要把禮物集中至管理室，信義房屋就能一次為更多大小朋友帶來美好的聖誕體驗！

「現代父母越來越重視節日儀式感」，信義房屋表示，許多家長希望為孩子創造難忘的聖誕回憶。透過專業聖誕老人扮演，不僅能保持孩子對聖誕老人的想像，更能避免父母親自扮演可能造成的突兀感。

曾有一名單親媽家長，希望女兒能體驗完整的聖誕節慶。當信義房屋聖誕老人造訪時，送給小女孩她夢寐以求的文具書包組，讓她興奮得緊緊擁抱聖誕老人不放手。數天後，媽媽帶著她把親手製作的感謝卡及巧克力送到信義房屋，請叔叔阿姨「轉交給聖誕老人」。小小的卡片，寫滿稚嫩的字跡及注音符號，透露童真與喜悅，令信義房屋的夥伴深受感動。

信義房屋也在臉書官方粉絲專頁號召大家一起「SHOW出你的聖誕裝扮」，不限於聖誕裝穿搭、隨身聖誕配件小物，或家中精心佈置的聖誕樹，以照片留言「蓋樓」展現自己獨特的聖誕節亮點。聖誕活動自推出以來，每年冬季都會受到客戶的熱烈詢問。透過細膩的服務，信義房屋不僅提供房仲服務，更成為連結家庭、傳遞溫暖的重要媒介。一起來把聖誕儀式感拉好拉滿吧！