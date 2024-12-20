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溪北轉運站明年2月招商 打造交通、旅館、百貨綜合大樓

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北溪北轉運站預計2030年完工啟用，此為模擬圖。圖／新北市交通局提供
新北溪北轉運站預計2030年完工啟用，此為模擬圖。圖／新北市交通局提供

新北市府將在新莊新北產業園區周邊設立溪北轉運站，全案上周上網公開展覽，蒐集廠商意見中，預計明年2月公告招商。轉運站除有國道客運轉運功能，更將打造旅館、百貨商場，還有700多個汽車位與上千機車位，預估投資經費高達60億元。若招商順利，目標2030年完工。

新北市大漢溪以北人口稠密，過去三重、新莊、五股等地區居民搭國道客運，若不到台北搭車，就要在重新路路邊等待從台北開來的車，早年還要在檳榔攤買票，不少居民有「次等公民」感觸。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，現況新北市長途客運載客主要集中於三重區重陽路沿線，共有42線，尖峰小時達400班次，因缺乏轉運中心空間，分散重陽路沿線路側公車停靠區作為上下乘客地點，且因需核對乘客人數及座位，致停靠路側時間較市區公車為長，對於地區交通順暢度影響甚鉅，市府希望透過轉運展，改善當地交通情況。

交通局指出，基地將打造兩棟建物，其中基地B有地上10層、地下3層，地下1-3層有機車、汽車停車位與與計程車排班區，地上1到2層有候車大廳、月台與零售商點，3-4層則有餐廳，也可連接捷運，5-10層則是百貨零售商場；基地A則將打造旅館與餐廳，規畫有112間客房，同樣也有機車等車位。

交通局說，溪北客運轉運站地點全數為公有地，計畫鄰桃園機場捷運A3站（新北產業園區站）及捷運環狀線Y20站（新北產業園區站），距國道1號五股交流道僅3公里，地理位置可配合新莊北側知識產業園區周邊發展需求，發展大眾運輸路網，預計可移轉三重區重陽站轉運需求，解決三重區重陽路國道客運上下客交通亂象。

另外也可提升新莊北側知識產業園區大眾運輸路網發展，強化溪北地區交通運轉及區域生活機能，預計引入民間投資金額約60億元。

吳政諺說，全案已公告上網公開展覽，搜集意見，預計明年2月招商，若招商順利，目標2030年完工。

國道客運 機場捷運

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