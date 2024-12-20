彰化縣明年土地公告現值 這一處每坪70.9萬蟬聯「地王」

彰化縣明年公告土地現值調整，經地價及標準地價評議委員會評議通過，相較今年上漲2.95%，「地王」仍由彰化市民族路東側從中華路至合作金庫彰營支庫間蟬聯，宗地公告土地現值每坪70.9萬元，相較去年微幅調漲1.23％。

縣府地政處指出，明年公告土地現值調整，依規定採用去年9月2日至今年9月1日的交易實例，考量整體經濟發展、地方財政及民眾稅賦負擔及稅賦公平等因素，並以地價區段間的地價均衡性及與實價登錄交易價額差異較大地區作檢討並適度調整。

地政處表示，全縣26鄉鎮市共劃為7717個地價區段，經縣地價及標準地價評議委員會綜合評估通盤考量後，審議結果為考量一般市場土地正常交易價格微幅成長1.95％，全縣公告現值微調2.95％，調整後公告土地現值對於一般正常交易價格占比為91.63％，地價區段有2成凍漲，適時合理反應市價行情。

經調整後，全縣最高地價區段位在彰化市開化寺前民族路兩側，區段公告土地現值為每坪54.5萬元，最低地價區段位於大城鄉的海埔新生地，區段公告現值為每坪364元。

地政處表示，由於公告土地現值是作為土地買賣移轉時申報土地移轉現值的參考，所以此次調整對明年的地價稅不會產生影響。民眾如需查詢明年公告土地現值，可在明年1月1日依法公告後，至縣府地政處網站查詢。