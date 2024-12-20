雲品深耕碳管理 引進康乃爾飯店永續指數計算碳排放

雲品（2748）秉持對環境保護的承諾，今年在碳管理工作中成果豐碩，積極推動多項永續計畫，展現企業在減碳與環境永續發展方面的前瞻性與行動力。雲品已全面完成碳盤查並通過國際驗證機構 BSI 的查證。此外，母公司雲朗觀光旗下兆品酒店嘉義與翰品酒店高雄參與經濟部商業署「溫室氣體盤查示範輔導」計畫，依據 ISO14064-1:2018 標準，完成溫室氣體排放源的鑑別與年度排放計算，為後續制定有效減碳策略提供了精準數據。

在節能與碳權開發方面，君品酒店汰換高效率磁浮變頻冰水主機（500RT），此項專案大幅提升空調能源使用效率，降低了用電量與碳排放，並成功申請到經濟部商業署的補助。更重要的是，該專案延伸參與「自願減量專案示範輔導」，將節能減碳效益轉化為碳權，依環境部規範完成相關申請，實現了減碳價值的具體化與經濟效益。

雲品採用康乃爾飯店永續指數（CHSB）進行碳排放計算。該指數由康乃爾大學飯店管理學院研發，為全球飯店業提供具參考性的能源、水資源與碳排放數據基準，使企業能根據行業平均值和最佳實踐對標評估其環保表現。

同時，雲品推動「負碳排住房」活動，鼓勵住客參與環保行動，原先透過新加坡的全球碳權交易平台 CIX（Climate Impact X）完成碳權交易及抵換，不僅保護了巴西東部的亞馬遜雨林，還支持亞馬遜再造林聯盟（ARC）進行造林、防火及土地可持續利用的培訓工作。明年度更將擴大負碳排住房至母公司雲朗觀光旗下兆品酒店嘉義與翰品酒店高雄，並計畫轉向台灣碳交易所購買多元碳權方案，以支持在地碳市場發展並實現更多元化的減碳成效。