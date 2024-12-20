慧智基因明年起透過早期偵測癌基因 進軍癌症健檢市場

慧智基因（6615）18日舉辦法說會，董事長蘇怡寧表示，自明年起進軍癌症健檢市場，透過簡單的抽血與ctDNA的基因檢測，早期偵測癌症基因，就可以達到「早期發現、早期治療」的目的。

蘇怡寧表示，目前市場上尚無類似產品，會先布局在集團內的禾馨健康管理中心，因雙方連結度夠強，再加上遺傳諮詢師報告解說，目前此項技術已有國際醫學期刊NEJM的科學證據支持，能比傳統癌症的檢查更早發出罹癌的警報。」

慧智基因表示，癌症為十大死因之首，罹癌後的基因檢測與標靶藥物治療固然重要，並且已經在臨床上執行多年。但是若可以將檢測的時間提早，就可以達到「早期發現、早期治療」的目的。現有的健康檢查只有一般的抽血、腫瘤指標、CT/MRI/胃鏡/腸胃鏡等影像的檢查，唯獨缺少基因檢測。因此，慧智基因2025年將以「癌篩檢v1.0/癌篩檢v2.0」做為推廣重點，佈局健檢市場，只要透過簡單的抽血，利用液態切片技術，搭配ctDNA的檢測，能比傳統癌症的檢查更早發現癌症基因，實現早期偵測癌症的目標。

儘管少子化與經濟的影響，母胎兒醫學產品的營業額下降，但慧智基因近期針對高階品項帶因篩檢、新生兒基因篩檢的加強推廣，雖然檢測人數變少，但人均檢測費用增加，補足因生產數而降低營業額的區塊，將是未來成長的動力。未來也將持續專注於高階品項推進，並以提升人均檢測營業額為目標，強化市場走向精緻化推廣。

慧智基因表示，該公司的醫學實驗室建立在地化與自動化的檢測流程，已取得多種實驗室認證，包括精準醫療分子檢測實驗室（LDTS）列冊登錄及ISO15189醫學實驗室認證，已符合衛福部特管法的資格與標準。慧智基因也推出超過10種癌症精準醫學檢測項目也充分符合臨床院所需求，如HRD、CGP、BRCA1/2、肺癌及癌監控等，均符合健保給付條件。

不過，目前特管法規定每一項檢測、每一家醫療院所與實驗室皆需一一送件審查，行政流程冗長且政府相關部門因送件量多導致審核速度緩慢，至今癌症檢測仍無法順利收案以及申請健保補助。這部分仍需要時間的布局與發酵，期許未來營業額能穩步增長。