央行休兵房市安了？ 李同榮：爛尾樓危機才要開始

央行19日宣布利率連三凍，也沒再推出第八波信用管制，不過，房市趨勢專家李同榮表示，央行連續七波打房已造成市場嚴重扭曲，雖然打房休兵，但後遺症才要開始，未來一年內可能引發「爛尾樓」危機而癱瘓市場。

李同榮表示，央行主管貨幣政策與穩定全國經濟發展，對於房市政策控管，猶如足球隊後衞與球門的防禦角色。

但2021年房市才剛進入主升段，擔任後衞的央行就扮演急先鋒角色，以限貸政策直接干預房市。由於後衛不諳前線戰情，選在主升段打房，結果就是房價越打越高，而過度貨幣政策干預與資金防堵房市，也造成市場嚴重扭曲，三大後遺症才正要開始。

首先，未來一年內可能引發「爛尾樓」危機而癱瘓市場。

李同榮表示，七波限貸造成小建商融資受困，轉往租賃融資，成本已提高，現在金管會又嚴查租賃公司授信，將逼使小建商轉往地下融資，成本再墊高。

他表示，當市場開始轉弱，小建商資金成本又無法轉嫁，房屋必然滯銷，爛尾樓就會產生，而最有可能發生爛尾樓時點會落在2025下半年，也正是房市未來反轉的主跌段。

第二，正常的房市發展是維持「價穩量活絡」，民眾在經濟成長中，積極購屋換屋改善生活環境，就如1990年到2000年間，台灣房市平穩，但資訊代工業大幅成長，房市交易量最高達到50萬戶。如今，政府打房卻幾乎打垮交易量，實在是因噎廢食而不自知，對產業也造成畸形發展與嚴重傷害。

第三，政策過度頻繁干預，在防堵資金政策下，小企業不易生存，造成產業大者恆大畸形發展，同時，新青安政策與央行限貸政策網內互打，交易量受政策影響時好時壞，造成就業與失業、供給量過大與過小的嚴重失調現象。

李同榮表示，台灣房價高漲與房市炒作是果，政府房產政策忽略治本核心政策，權責不分，打房過於頻繁無效，猶如一場沒有教練沒有戰略的球賽，最終以慘敗結局收場。央行雖然打房休兵，但過去在打房政策犯的錯誤，嚴重的後遺症才正要開始。