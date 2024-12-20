台積電能辦學嗎？他籲產學結合保障名額 網分析關鍵：不可能

「台積電」是許多台灣人夢想中的公司，但真的有可能開學校培育人才嗎？一名男網友發文指出，現在學生在學校裡學到的東西和職場上完全不同，台積電不如「產學結合」，不僅能保障名額，產能更能上升。

一名男網友在Dcard發文，表示現在學生在學校裡學「近代物理」這種工作上的東西，很多東西教授教的和業界完全不一樣，進職場都要重新學，台積電不如直接「開學校」，產學結合，能夠保障工作名額、保障研替名額，公司則幫出學費，條件是在公司工作10年。

原PO表示，如此一來報名的人變多，產能勢必上升，更先進的製程會更快有重大突破，加上大量新人，壓力和工時都會減少。原PO提議，最好辦在科大或快退場的私立大學，就算不是保障名額，在這間大學畢業的學生都受過台積電紮實訓練，也會受到各大企業人資的青睞，找工作更好找，老師也能被吸收。

此文一出，不少網友認為「不可能」，「商業機密的問題吧，怕好不容易訓練出來的奴工，或進不了GG的奴工跑去其他公司，或是跑到福利更好的外商之類的」、「投報率低吧，他會想要的是研發的人才，像我們這種用完就能丟的螺絲，不太需要特別開學校教」、「根本不用花成本時間，一堆人就自己擠破頭要進去了，何苦」。

也有網友提到其他「產學合作」的例子，「其實應該是有吧，中科訓練園區，如果規模再大一點，直接變學校了吧」、「韓國三星有自己的大學」、「你所提的可能是像熊本高專這種學校，培養基層工程師，專注於實」。