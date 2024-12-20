沒第8波打房！台中建商曝：第7波限貸令恐衍生房貸之亂

央行昨決議第四季未推出第八波信用管制，不過，建商曝，第七波限貸令「溯及既往」，換屋族、多戶族當初買預售屋可貸7成，但如今交屋後房貸卻下降，中間的差距誰來補？恐衍生房貸之亂。

世界不動產聯盟世界總會副會長、龍寶建設董事長張麗莉昨在台中14期和美段新案「有愛臻邸」公開活動上直言，第七波限貸令沒讓房價下跌、沒達到居住正義，反而製造更多交易糾紛，已違交易誠信原則，在全世界不動產市場從沒看過政策溯及既往的案例，根本是「違憲」。

張麗莉說明，第七波限貸令溯及既往，影響到預售屋交易，以龍寶建設與大毅建設在台中北屯區11期823公園合建案「愛臻邸」為例，3年前推出，當時每坪均價約50多萬元、總價多低於4000萬元，買家很多非首購，還能貸款7成。

張麗莉指出，「愛臻邸」明年底交屋後，買家面臨房價上漲到每坪七、八十萬元，銀行鑒價戶戶都將破4000萬元、又是多戶，貸款只剩3成，中間4成的貸款差距誰來補？很多買家現在很緊張、頻頻問怎麼辦？造成建商與客戶之間的糾紛，也有許多換屋族也因此縮手。

張麗莉認為，央行第七波打炒房不會讓預售屋房價下降，因為土地、營建成本沒下跌，房價根本下不來，且央行要求建商土建融貸款必須在18個月內動工，但政府沒解決缺工的問題，根本是本末倒置。

龍寶建設與大毅建設在台中第二個合建案「有愛臻邸」，為達成可負擔住宅目標，坪數上縮小，規畫56戶住宅，坪數43坪至53坪，打造生活在自然裡的宜居住宅。

大毅集團董事長林隆深說，打房後推案壓力很大，已購客多半以老客戶居多，代表客戶對品牌認同度高。