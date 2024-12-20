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汎德X3改款 降價20萬

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

BMW總代理汎德汽車（2247）昨（19）日發表休旅車主流車X3大改款，在全面大改、提升配備與性能後，249萬元起的入門價比預售降2萬元，較改款前降了20萬元。汎德汽車表示，即使許多人不看好明年汽車市場的表現，但在價格與產品的優勢下，汎德汽車看好明年BMW在台銷售表現。

汎德永業昨日也召開法說會，旗下經銷的BMW與Porsche今年在台銷售都創下佳績，BMW i系列完整純電陣容，蟬聯台灣豪華電動車銷售冠軍；明年的新車銷售BMW與Porsche則預估有持續優於整體車市的潛在動能。

BMW在11月推出全新1系列車款，昨日發表全新世代BMW X3；Porsche純電車Macan EV、Taycan 2新車訂單暢旺，明年新車陸續抵台，可望推升銷售。

台灣汽車市場在去年創下2005年以來的新高，今年規模已較去年略減，豪華進口車則持續成長。業界對明年車市看法普遍趨於保守，認為近兩年的新車掛牌數已有效消化台灣車市的買氣。

BMW 新車銷售 車市

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