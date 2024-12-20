「好食好事」實踐食農創生

「地方創生」一詞源自日本，面對人口老化與產業衰退的挑戰，日本政府透過發展地域特色產業，吸引青年回流、帶動地方經濟再生。台灣同樣面臨類似困境，行政院自2019年起推動「台灣地方創生元年」，透過文化提升、創新產業發展及在地就業機會，期望實現城鄉均衡發展的正向循環。

國發會參考日本經驗，提出「地方創生五支箭」，其中「企業投資故鄉」更是地方創生成敗的關鍵。但現實中，企業雖具備善意及資源，卻因專業人力不足，難以深入地方團隊，僅透過補助競賽支持地方發展，實際效益有限。

建構平台 串聯資源

有鑑於此，頂新和德基金捐助資源，由好食好事基金會啟動「食農創生計畫」，扮演「平台」與「橋梁」角色，串聯企業資源、產業經驗與在地團隊的需求，陪伴更多食農青創團隊成長，為地方產業注入永續發展的動力。

2022年，「食農創生計畫」首站選在捐助人家鄉—彰化，以具系統性且實務導向的服務模式，陪伴地方團隊成長茁壯，設計五大核心：

1.創生學苑：結合企業專業，提供產、銷、人、發、財等實務課程，解決團隊經營管理上的挑戰。

2.創生沙龍：邀請地方創生前輩與企業代表，分享經驗與實戰心得，建立學習交流平台。

3.現地輔導：業師親臨團隊現場，進行一對一輔導，針對痛點提供改善方案，並透過獎勵金協助落實改進。

4.青創小聚：促進在地青年團隊橫向交流，藉由討論合作發揮協同效益，推動地方產業鏈共榮發展。

5.群眾募資：結合企業資源協助團隊進行市場驗證，擴大商機並提升品牌競爭力。

這套模式使企業資源不再只是「資金投入」，而是深入結合地方團隊需求，轉化為支持地方產業永續發展的「助攻力量」。 三年來，食農創生計畫累計走訪彰化、雲林、南投等地，輔導超過20家食農新創團隊，辦理超過60次現地輔導，並完成至少360人次的培訓課程。透過群眾募資平台協助團隊募得489萬元，募資達成率達到226%，幫助在地團隊成功市場化並擴大知名度。

今年，彰化青創團隊們更展現強大橫向連結能力，舉辦兩次「風灣的船辦桌」活動，將在地食農產品結合地方文化，創造全新的體驗經濟。同時，團隊們也與新光三越攜手合作，舉辦「永續食農講座」，向大眾展示地方團隊的創新與實力，為地方產業注入新的活力。

根留家鄉 創造三贏

地方創生不是單一政策推動，而是企業、民間組織及在地團隊共同參與的長期工程。企業擁有資源與專業，若能透過平台如好食好事基金會，有系統地導入在地產業，將能達到企業、地方、社會三贏局面。

回首這三年，好食好事基金會看見了地方團隊的成長與蛻變，也更加堅定我們的使命：持續串聯企業力量，陪伴食農創生團隊成長，讓每一個青年都能成為「根留家鄉」的力量，讓這些團隊成為庇護地方發展的「大樹」。

未來，我們期待有更多企業攜手參與，將企業的資源與力量轉化為地方永續的動能，共同推動地方繁榮、企業永續、社會共榮的美好願景。