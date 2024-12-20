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華航砸3,850億 買24架飛機 投入北美、歐洲長程客貨運航線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航新機隊預計自2029年開始交付，將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線。示意圖／華航提供
華航新機隊預計自2029年開始交付，將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線。示意圖／華航提供

華航（2610）提升全球競爭力擘劃全新客、貨機機隊規模，昨（19）日宣布引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，斥資118.56億美元（約新台幣約3,850億元），新機隊預計自2029年開始交付，將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線。

華航昨天召開董事會，通過20架旗艦廣體客機引進計畫，包括10架A350-1000，搭配勞斯萊斯Trent XWB-97發動機，以及10架777-9客機，搭配奇異GE9X發動機；兩款機型都是目前國際上評價相當好的機型，也很適合華航未來的機師、維修等各種調度，新機的加入可進一步提升華航全球競爭力。

華航表示，因應客貨機隊運能銜接與航網發展需求，自2023年11月起展開整體評估，2024年2月起延攬卓具國際權威及航空專業的顧問團隊，針對各項航機安全、技術與效益深入研究，並與製造商完成多輪協商與議價，依據最終報價以及效益分析，完成新機引進計畫。

嶄新機隊引進計畫，有助於華航精進客貨運服務，強化整體營運效益，尤其全球力推節能減碳，新機隊更符合國際潮流，有助於華航永續經營，新航機優異的節油效益表現，預估可較前一代機型減少約25%燃油消耗與碳排放量，實踐環境友善飛行，邁向2050淨零碳排的永續發展目標。

華航進一步指出，考量到後疫情時代消費者對於高艙等的需求，新機隊將延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，新機將帶來更寬敞舒服及安靜的飛行環境，同時將提供更多的豪華商務艙座位。

A350-1000將w配備先進的電子窗簾設備，提供卓越的遮光效果；777-9則擁有更高的穹頂設計，優化的機艙空氣系統及動態LED情境燈光，將帶給旅客前所未有的嶄新體驗，也能讓長途旅行更加舒適。

華航因應AI、電商等需求穩健成長，強化貨機機隊布局，新購4架777-8F貨機將與現役777F主力機隊共同營運；新一代777-8F貨機擁有與777F機隊相同的貨艙規格，在營運及調度上具有更靈活的優勢，有利貨運人員作業效率，並有效降低貨物碰撞的風險，發揮整合機隊的綜效優勢，進一步推升華航貨運動能。

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