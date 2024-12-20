2025投資展望論壇／萬寶投顧投資總監蔡明彰：明年台股…亂、變、反

萬寶投顧投資總監蔡明彰昨（19）日指出，可以用三個字形容2025年的台股，即亂、變、反。川普上台破壞現狀，金融市場改變，就有機會以低價買進。如果美國聯準會（Fed）明年降息兩次以上，則台股上看28,000點；但如果Fed不降息或甚至升息，加權指數可能跌到18,000點。

蔡明彰昨日出席經濟投資展望論壇，以「2025台股展望」為題，對2025年台股提出十大投資預測。首先，2025年台股不是大漲就是大跌，漲幅或跌幅將達20%。第二，台股大漲或大跌的關鍵在於美國公債殖利率。統計顯示，150年來，S&P 500指數如果能連三年大漲20%，關鍵在於美國公債殖利率下跌。

蔡明彰談話重點

第三，川普關稅戰及通貨膨脹死灰復燃。如果對所有國家課徵關稅10%、對中國大陸課徵60%關稅、對墨西哥及加拿大課稅25%，整體相加，消費者物價指數（CPI）將上揚至4%。

四，人工智慧（AI）仍是半導體成長最大動力，但斜率下滑，可能要重新評價。IDC在9月時預估，伺服器成長率將從2024年的42%放緩到2025年的11%，智慧機則從2024年的5.8%放慢到2025年的2%。

五，蘋果及輝達進行市值爭霸戰。輝達2025年可能不再是霸主，特殊應用IC（ASIC）崛起。六，AI看大做小。GB200明年上半年放量，但鴻海及廣達等股價基期高，本益比20倍以上要警戒；液冷散熱股如奇鋐及雙鴻，本益比30倍以上不追高；電池備援模組（BBU）在GB200 是選配，在GB300是標配，可注意電源、電池、電容股。

七，2025年蘋果重返榮耀，三大產品齊發，可注意大立光、台積電、雙鴻、美律等。八，台積電2025年變數大，包括川普是否徵關稅、部分產能關稅豁免利空變利多、CoWoS供應鏈需求旺、CPO聯盟缺乏獲利等。

九，2025年最熱題材股有三個，其一是俄烏和談，因川普上來後，可能逼迫俄烏和談，用重建商機為誘因，將有利塑化、鋼鐵、散裝輪相關個股。其二是任天堂Switch 2上市，可留意相關供應鏈。其三、世界大咖包括世界首富馬斯克、ai教父黃仁勳、美國總統兒子川普，都看好無人機發展。看好的無人機。十，對沖通膨風險，長榮為最佳範例。