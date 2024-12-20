2025投資展望論壇／富蘭克林投顧資深副總羅尤美：五大資產多元布局

富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美昨（19）日指出，2025年將是與川普共舞新格局，美元仍強，投資仍以美國股債資產優先，但不能像過去兩年重押科技股，而是應該採取多元布局，並前進五大資產，即科技股、小型&價值股、平衡、債券、另類資產。

羅尤美出席經濟投資展望論壇，並以「美國選後新局暨2025年趨勢瞭望」為題發表演講。她指出，美國經濟仍有韌性，美國聯準會（Fed）降息速度將趨緩，在2025年可能只降息兩次。

羅尤美談話重點

羅尤美指出，由於降息預期不敵通貨膨脹蠢動疑慮，最近股債都承壓。降息不確定性高，Fed在2025年的預估降息次數從原本的六次、四次，再修正到兩次。因此，Fed在18日雖然如預期降息1碼（即0.25個百分點），但由於預期2025年降息次數大減，美國主要股市指數18日大跌2.5%以上，美國10年期公債殖利率更衝到4.52%的高點。

羅尤美認為，美國經濟仍有韌性，Fed不必急著降息，在2025年可能只降息2碼。因此，最近股市雖然出現獲利了結的賣壓，但由於基本面佳，2025年全球股市仍看多，尤其是美股。

羅尤美強調，2025年充滿不確定性，建議投資人要做資產配置、或定期定額分散風險，不能像過去兩年重壓單一族群。美國資產仍優先，但不能all in科技或半導體股，而是要布局中小型、價值股、與科技互補的族群。

例如，人工智慧（AI）推動對於用電的需求，有利公用事業股。公用事業股可以說是AI外溢的首先受惠族群。再以小型股來說，Fed降息，小型股可能出現補漲契機，羅素2000指數在11月大漲。上次川普當選後一年，美國小型股表現優於大型股。

在債券方面，羅尤美表示，預期主要央行將維持寬鬆。各類債券表現不一，以企業信用債及抵押債最看好，尤其是5年期中短天期債，但宜避開美國長天期公債。建議投資人，以精選收益複合債、美國非投資等級公司債基金提供現金流。