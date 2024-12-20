永續論壇23日登場…彭啟明：永續長聯盟 推動淨零

淨零減碳成為全民運動，環境部長暨永續長聯盟秘書長彭啟明表示，今年在行政院長卓榮泰支持下，拋出「永續長聯盟」概念，期盼由政府帶頭，集合各政府機關與企業永續長力量，形成跨產業合作平台，共同邁向綠色發展之路。

經濟日報將於下周一（23日）攜手台灣大合辦第六屆「台灣大永續論壇」，以「原生．多樣．創新．共融 用科技守護美好」為主題，邀請產官學界專家探討如何在全球永續浪潮下，以科技力實現社會關懷、環境永續，喚起永續意識，進而提升永續素養。

談到政府積極衝刺台灣邁向綠色發展之路，彭啟明指出，政府設立「永續長聯盟」，將於公建計畫、公共工程與政府採購面著手，提升政府綠色支出，實踐綠色成長與2050淨零轉型，透過聯盟形式，將成為企業與政府在永續發展推動路上的橋梁，同時企盼學術界協助政府提供解決方案，共同邁向永續未來。

過去並沒有「公部門永續長」一職，彭啟明強調，這是宣示轉型的重要創新作為。今年11月23日完成首次永續長聯盟共識營，借鏡民間企業永續發展推動框架，探討永續長職務工作與永續發展推動方向，未來將持續建立橫向溝通平台，並規劃教育訓練與培力活動，有效提升跨機關永續發展共識。

彭啟明表示，公部門設立永續長有三大重點。第一，設定階段性目標並逐步達成，迅速跟社會達成共識，培育與發掘好人才；第二，共同參與，包含中央部會、地方政府、國營事業、學校與醫療機構建立向上連結，向下扎根，橫向溝通聯繫與發展。

第三，創新轉型，要有新想法、新思維、新科技，推出實際減碳計畫，包括碳費制度、淨零科技發展、綠色金融及綠色採購，其中綠色採購從公部門做起，帶動民間私部門綠色採購，以及綠色產業發展，才能達成淨零目標。

彭啟明指出，行政院副院長鄭麗君身為行政院永續長，也認為公部門永續長有雙重任務，一方面要協助國家推動整體永續發展目標，另一方面展開淨零轉型及調適行動，積極面對氣候變遷挑戰。未來永續長也會共同推動六項優先目標，包括逐步完成內部碳盤查、落實深度節能診斷及執行、汰換燃油車輛及公務車全面電動化、完成建築能效標示朝向近零碳建築、提升綠色採購打造減碳生態系、從公部門帶動私部門，透過公私部門交流革新組織文化。