華航買新客機 波音、空巴各10架

華航昨天宣布，將引進十架空中巴士A350-1000客機、十架波音777-9客機及四架777-8F貨機，預計將斥資一一八點五六億美元（約台幣三八五○億元），新機隊預計自二○二九年開始交付，未來將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線。

華航昨天召開董事會，通過廿架旗艦廣體客機引進計畫。華航表示，從去年十一月起，因應客貨機隊運能銜接與航網發展需求，隨即展開整體評估，並自今年二月起，延攬專業顧問團隊，針對各項航機安全、技術與效益深入研究，並與製造商完成多輪協商與議價，依據最終報價及效益分析，完成新機引進計畫。

華航指出，考量到後疫情時代消費者對於高艙等的需求，新機隊將延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，新機將帶來更寬敞舒服及安靜的飛行環境，同時將提供更多的豪華商務艙座位。

美國大選後，路透報導，華航長程客機採購計畫，可望分別採購波音777與空中巴士A350各十架，消息一出，兩家廠商都不評論，華航與政府都宣稱，購機不受政治影響，依據專業考量。

然而，政治是波音的大利多，二○一六年民進黨執政後，波音積極運用政治手段爭取訂單。先前華航採購787，美國國會議員就公開向時任總統蔡英文遊說。據了解，波音與空中巴士都對產品訂有標價，實際成交價遠低於此，若是主流航空公司簽訂大型訂單，足以影響市場走勢，甚至可能近乎對折。如果華航背負非買不可的上意，議價時就陷於不利局面。

但空中巴士也非毫無勝算，交機嚴重延宕是777-9的罩門，受到新冠疫情等因素影響，導致進度大拖延，二○二六年才能開始交機。考慮到已累積五百餘架訂單，如今想買777-9，恐怕要等到二○三○年之後才能交貨。原本一推出就轟動的777X，後續訂單累積速度遠不及當初，許多客戶轉趨觀望，轉投A350。