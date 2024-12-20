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2025投資展望論壇／中信財管處副總經理謝宗權：順應AI生態系潮流

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中信財管處副總經理謝宗權。記者蘇健忠／攝影
中信財管處副總經理謝宗權。記者蘇健忠／攝影

中國信託財富管理經營處副總經理謝宗權昨（19）日表示，明年投資的底層驅動力是AI（人工智慧），AI時代將再次帶動生產力提升，而美國將占領先地位，投資人應順著AI生態系應用而生的潮流，掌握投資節奏。

謝宗權昨天出席經濟投資展望論壇，並以「局面翻轉，解碼投資新機遇」為題發表演講。

他表示，投資趨勢是可預測，他以颱風的形成比喻為市場風暴，「當市場風暴來臨時你要如何在事前預判、怎麼在事中處理、事後收尾」，他認為AI將會是未來投資創新的方向，但是否會形成風向，關鍵在於美國，美中兩大強權勢必對抗，籌碼戰將牽動全球貿易格局。

他認為，川普雖尚未上台，但加關稅議題已讓各國人心惶惶，美中貿易戰將升級為科技戰、金融戰，而關稅的確會強化美國引資的優勢，美國將成為全球先進製造強國，然而中國則需仰賴政策刺激、推動產業，尤其高技術產業自製與出口將大幅增加。

謝宗權指出，未來將有三大改變，包括「供應鏈重組、通膨結構化、央行寬鬆空間變窄」，他解釋，全球化壓低過往通膨數據， 但供應鏈挑戰越演越烈，觀察1980年～1999年已開發國家平均通膨4.8%，2000年以來平均通膨2.2%，此外，央行上調長期利率看法，限縮潛在降息空間，意味著未來資金流動性會受到影響。

「對明年投資展望中最在意的一環是，未來指數空間可能有限」，謝宗權分析，如果以股市的角度來看，過去股市如果經過兩年強彈，從1930年代到現在，前兩年如果漲40~50%之後，隔一年的表現空間會受限；其次是風險的溢酬，從標普500指數未來一年預期的盈餘殖利率去減掉美國公債殖利率，目前看起來是負值，這代表股價、大盤空間受限、將被窄化，同時風險值也在提升。

至於該如何應對？他表示，2024年是選大市場、大趨勢即可，目前投資還是相對集中在科技股，但事實上台灣還是有一些產業在創新低、在賠錢，這是一個兩極化的市場，有鑑於此，選股、選債都是2025年很重要的一環。

美國公債 通膨

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