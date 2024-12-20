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經濟大趨勢 專家把脈／中研院經濟所代理所長許育進：民間投資有動能

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
中央研究院經濟研究所代理所長許育進。記者蘇健忠／攝影
中央研究院經濟研究所代理所長許育進。記者蘇健忠／攝影

中央研究院經濟研究所代理所長許育進昨（19）日表示，2025年台灣經濟成長動能，受惠AI技術等新興科技需求持續旺盛，伴隨全球半導體產業進入擴張周期，可望維繫台灣相關產品及供應鏈的出口成長。惟需留意川普經濟新政策和大陸經濟成長趨緩對台灣出口的影響，但「正向動力比負向動力大」，多家機構皆預測明年台灣經濟成長率將可上看3%。

許育進提到，日前國發會副主委高仙桂出席中研院經濟所一場研討會時指出，未來政府會持續鼓勵產業發展關鍵技術並加強投資AI新創，並且擴編科技相關預算，這些政策都將提高民間投資動能。

在民間消費部分，許育進指出，2025年也預期持續溫和成長，包括明年軍公教調薪、基本工資調升，加上綜合所得稅免稅額和扣除額也跟著調高，加上廠商今年獲利成長，明年有很大機會將為員工調薪，也會發放股利，這些都有助於提升民眾可支配所得，帶動民間消費成長。

不過，全球都關注的川普效應，將是明年台灣經濟成長的最大不確定因素。尤其是川普提倡保護主義及美國利益優先，透過關稅進行貿易施壓，除了為增加美國出口和就業外，也是為了要防堵大陸洗產地。在這樣的世界變局中，對台灣來說是個機會，尤其高階半導體、先進封裝、AI相關產業，都是科技戰中的戰略產業，將持續為台灣的科技與經濟扮演重要推力。

他提醒，當前大陸內需消費疲弱，經濟動能也平疲，若美國再對大陸加徵關稅，恐將導致美中重啟新一輪的美中貿易戰，進一步弱化大陸經濟動能。大陸目前仍是台灣最大出口市場，若大陸經濟動能趨緩，也會影響台灣出口表現。

川普 美國

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