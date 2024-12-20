經濟大趨勢 專家把脈／台灣綜合研究院院長吳再益：亞洲成長力道強

台灣綜合研究院院長吳再益昨（19）日指出，2025年全球經濟成長主要動能在亞洲，亞洲在資訊、電子等高科技產品及其對全球經濟成長貢獻，皆已超過全球的一半，預期在未來的一年，還是會朝這樣的大趨勢走。

關於美國經濟，吳再益認為，「沒有不好，只是通膨稍微高一點，因此它的降息步調才會比較遲緩」，儘管降息幅度縮小，美國整體經濟還是不錯的，預期今年美國的經濟成長率可達到2.8%，高於全球平均。尤其是美國的貿易逆差高達1兆美元，台灣整個GDP加起來都沒有1兆美元，「試問全世界哪一個國家可以承受1兆美元的貿易逆差？顯見美國經濟非常有韌性」。

吳再益並提到，美國總統當選人川普積極展開招商引資，以抵掉1兆美元的貿易逆差，也因此，各機構對於美國明年經濟成長預測也從原本川普尚未端出新政策前的2.6%，提升至2.6%~3.0%。

至於歐元區，吳再益認為，由於它已是一個老化的經濟體，不太可能有高成長，因此整個歐洲今年的經濟成長率預估只有0.8%，德國甚至可能負成長，唯一比較好的是靠服務業創造經濟成長的西班牙，預期將能上看3%。未來歐元區要想再拉高經濟成長，應會持續貨幣寬鬆政策。

日本部分，日本已經失落30年， 之前所承受的通縮問題令日本非常困擾，目前日本的製造業採購經理人指數仍低於50，但服務業部分則已超過50，預期日本明年可望迎來溫和成長。

大陸方面，吳再益觀察，在內需消費和投資表現相對都不好之下，未來大陸經濟成長不太可能「保五」，尤其接下來還將面對川普2.0的挑戰，但大陸政府肯定會改善內需問題，預期大陸經濟應能緩步上來 。