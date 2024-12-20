2025投資展望論壇／經濟學家陶冬：「重新調校」 全球關鍵詞

經濟學家陶冬昨（19）日表示，2025年全球關鍵詞為「重新調校」（recalibration），這不僅是美國聯準會，還包括川普新政府、中國經濟、歐洲、日本等各國未來政策走勢，以及全世界貿易秩序的重新調校。

陶冬昨天出席經濟投資展望論壇，並以「陶冬看2025」為題發表演講。他說，美國經濟並未衰退，甚至連跡象都沒有，消費信心非常強勁。因此美國聯準會在今年12月降息之後就會暫停，起碼停一個季度，甚至明年上半年都不再降息，因為川普在戰術上不可預測，不過戰略上卻非常穩定，就是「讓美國再次偉大」（MAGA），要建立以美國利益為核心的全球貿易新秩序，貿易制裁就是他的手段。

陶冬談話重點

陶冬指出，川普新政府的政策大約需要六個月的時間慢慢推出來，到了那時候，才知道「川普2.0版」會對於美國通貨膨脹帶來什麼樣的影響。至於美國明年下半年會不會降息，陶冬認為，大概降2碼，但不確定性還是很高。

他仍看好美元上漲，儘管美國經濟的確在往下走，「美國經濟跪下了，但是舉目望去，世界其他地方經濟全趴下了，美國還是個子最高的」。

陶冬指出，美國迫切的需要讓海外熱錢流進美國，維持強勢美元，「同時還有一個不敢說出來的理由，那就是必須要讓美國股市不斷的上漲，讓熱錢留在金融市場，也留在資金池裡面」。

關於日本經濟，陶冬表示，許多人認為是安倍的三支箭帶動的作用，「其實安倍的三支箭從頭到尾都是失敗，今天能夠起來很大程度是取決於外資的流入」。這一輪日本股市拉起來的最大推力是海外熱錢，更大的原因是日圓貶值。日圓貶值帶來觀光客，但日本人的工資漲得不多，國內投資也沒有什麼增長，日本人民對於日圓貶值有很多不滿，使得日本政府和日本央行，明年在處理日圓貶值上要重新調校。

至於歐洲經濟，很明顯已擺脫俄烏衝突所帶來的能源危機，但是結構性困局並沒有得到真正的處理。「德國央行給出明年還有0.1%的GDP增長，但這只是強裝出來的笑容。」總體而言，只要德國經濟沒有明顯的進展，歐洲央行會擺脫過去試圖和聯準會同步降息的包袱，迅速進入一個降息周期，歐洲明年至少降息4碼。

至於中國，陶冬表示政府修正資產負債表，或說是「化債」，這條路是對的，唯有修復資產負債表，中國經濟才能走出困境。

陶冬也說，未來中國經濟的增速將會降至2%、3%，不是說今明年就會如此，但這是趨勢，也是以改成由消費拉動的大陸型經濟。「你看美國的經濟增長也就2%、3%，但美國股市依然可以很好。」

他指出，不能再用過去眼光來看中國，因為全球化、人口、廉價能源、科技交流、資本生態圈、地緣政治的紅利都消失了，若再用5%的GDP增長眼光來看中國經濟，投資以此來做決策的話，會犯很大錯誤。

陶冬認為，中國明年的財政政策聚焦將從刺激投資轉向刺激消費，主打還是在擴大內需上面，但是核心的問題及中國走出目前經濟困境不得不解決的問題，叫做修復資產負債表。

他認為，其實中國的底層邏輯是必須要修復資產負債表，目前政府債有人民幣60兆元、地方政府債也是60兆元、房地產債40兆元，這是莫大的數字，而化債必須要有足夠的力度。