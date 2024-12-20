經濟大趨勢 專家把脈／中華經濟研究院院長連賢明：川普效應三隱憂

中華經濟研究院長連賢明昨（19）日表示，美國總統川普的關稅、移民、能源三大主軸政策，將對台灣帶來第二次供應鏈移轉、台灣廠商經營成本增加，以及推動綠色轉型產業受到牽連等三大經濟成長隱憂。

經濟投資展望論壇昨天座談場次，以「2025年經濟大趨勢」為題，邀請連賢明、台經院院長張建一、中研院經濟所代理所長許育進、台綜院院長吳再益共同與談，由台經院董事長吳中書主持。

連賢明提到，要知道川普會做什麼，必須要先理解川普在想什麼。川普在想的是「全世界都在占美國便宜，尤其中國占的最多」，因此川普所端出來的政策，就是希望讓大家占美國便宜的情況減少，甚至消失。

連賢明指出，川普稱自己是「關稅人」，希望對外加稅、對內減稅，希望外國公司直接去美國投資。川普也認為移民占美國便宜的，不見得對美國經濟有貢獻，卻使用各項社會福利，包括教育和醫療，因為他要把不合法的移民趕出美國；還有川普根本不相信氣候變遷，不想花那麼多錢去補貼電動車、淨零科技等產業，認為美國挖油就好了。

這些川普新政策對台灣經濟的影響，連賢明認為，首要衝擊是會不會造成台商供應鏈的第二次移轉，這些可能衍生廠商的勞工、業務、管銷成本增加。此外，廠商也會思考若美中貿易戰再起，很多產業鏈會跟中國產業愈來愈脫鉤，例如美國禁止使用中國電動車零組件，這會不會是台灣的機會？

此外，川普已放話上任後將打擊非法移民。對此，連賢明表示，這將造成美國勞工成本上升，通膨可能再起，而使得美國聯準會的降息腳步慢下來，這會不會影響台灣產業經營的成本，值得台灣廠商注意。

還有能源政策，台灣積極推動淨零與綠色能源轉型，若美國開始不願支持綠能，現在很多廠商大力推展的供應鏈零組件產業會不會受到影響，應密切關注。