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經濟大趨勢 專家把脈／台灣經濟研究院院長張建一：日圓可能貶到180

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
台灣經濟研究院院長張建一。記者蘇健忠／攝影
台灣經濟研究院院長張建一。記者蘇健忠／攝影

台灣經濟研究院院長張建一昨（19）日表示，美國還是全世界最大買家，美元必須強勢，才能跟全世界買更多東西。在美元持續強勢下，新台幣會跟著美元走，即使貶值也不會貶太多，但他則是持續看貶日圓，可能到180日圓兌換1美元。

這次美國聯準會（Fed）如預期降息1碼，但美股卻意外大跌，主因是美國聯準會主席鮑爾的會後聲明讓人擔心，包括美國通膨降溫進展不如預期且仍稍微偏高，以及未來川普總統新政策和對經濟的影響仍不確定。

張建一表示，美國聯準會這次也暗示明年可能只降息兩次，每次各降1碼，甚至最壞也可能全年只降1碼，甚至拖延至6月才降息，主因過去幾個月，美國通膨率仍不斷走高，偏離了聯準會的2%長期目標，顯示美國通膨還是不穩定，一但有風吹草動，就可能影響美國聯準會決策，因此接下來仍要持續關注美國的CPI（消費者物價指數）和PCE（個人消費支出物價指數）。

張建一指出，台經院內部也曾開會討論川普的政策，大家從2016年擔心他當選、2020年期盼他當選、2024年則希望他不要當選，結論是「去預測一個不可預測的人，很燒腦，也實在很難預測」。

張建一認為，大家平常心就好，等川普出招再說，況且川普高關稅的第一槍，瞄準的竟是美國的盟友墨西哥和加拿大。「大家還是平安就好，等他真正出招再來應對」。只是，川普的關稅新政策，恐怕不只是美中貿易戰，而將可能是全球貿易戰。

張建一預期2025年台股仍是看漲，AI議題整年都有機會，但短期可能會面臨AI泡沫化，不過中長線是看好的。惟傳產還是會很辛苦，主要是受到大陸產能過剩衝擊影響，若川普能夠結束俄烏戰爭，石化、鋼鐵、水泥等傳產就有機會迎來復甦。

至於債券市場，建議明年可以考慮布局，今年聯準會已降息4碼，使得利率比三個月前整整低了1個百分點。

川普 消費者物價指數 美國聯準會

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