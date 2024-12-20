2025投資展望論壇／台大名譽教授陳博志：產業聯結 大象、小虎並進

台大經濟系名譽教授陳博志昨（19）日指出，世界充滿各國不公平的政策，但台灣人的靈活多樣化，讓台灣生存下來，世界愈不平，可能的路反而愈多樣化，除了可有具全球競爭力的大象產業，也可有發展量多且能互相支援的小虎產業。

經濟日報昨天舉辦經濟投資展望論壇--智勝2025，陳博志以「台灣經濟的未來」為題發表演講。陳博志表示，產業政策成為國際趨勢，政府應該要針對大方向的投資給予有限度的協助與獎勵，對於整體國家發展規劃及投資計畫都不能只做最壞的打算，要以中間甚至稍為樂觀的預測做規劃的基礎，但保有一些不如預期時可以應變的空間。

陳博志提到，八年前川普當選美國總統時，有人形容是「美中大象打架，台灣是小老鼠難免被踩到。」但小老鼠很靈活，還能找到機會，正因為台灣人的靈活多樣化也能讓台灣生存下來。

陳博志建議，台灣應要跟可信賴國家相互合作，適度的對外投資以降低國內資源不足或排擠其他產業的可能性；到重要國家投資以占有外國市場並和其上下游廠商更緊密合作；並藉投資和技術合作吸收外國人才，以保持技術領先地位；另與非競爭性國家也要合作，運用其市場和人才等資源，以將夠大的產能及研發和管理能力保持在國內。

此外，陳博志也說，政府和研究機構應支持這類產業的尖端科技研究，降低在相關新技術和學術發展上落後而被超越的危險，政府也要注意用適當的條件限制對外投資，而幫企業和外國談判投資條件或抗拒外國壓力；積極運用這些產業的優勢，掌握相關新的產業和技術發展帶來的機會。

陳博志認為，未來台灣的經濟產業有很多不同的路可走，可以是縱橫世界的大象，可以稱雄一方的小虎，可以受國境保證的內需，可以凝聚國內生產鏈或國家隊的聯結產業，且從現在世界潮流來看，政府積極介入引導產業發展會更有競爭力，建議政府可以對每個大方向的投資給予有限度的協助或獎勵，而對民間已有相當成果的項目再給予更多支持。